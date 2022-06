Pogacar loopt virtueel voor op ‘kannibaal’ Merckx, Parijs was in twintig jaar niet zo dichtbij

De Sloveense Tadej Pogacar, winnaar van de Tour de France van 2020 en 2021, op het podium tijdens de teampresentatie voorafgaand aan het begin van de Tour in Kopenhagen. Beeld Daniel Cole / AP

Tour-favoriet Pogacar loopt virtueel voor op ‘kannibaal’ Merckx

Als Tadej Pogacar de komende drie weken zijn favorietenrol voor de eindzege van de Tour de France waarmaakt, treedt hij op jonge leeftijd toe tot een select clubje renners. Een gele trui op de Champs-Elyseés zou de derde overwinning betekenen voor de 23-jarige Sloveen. Dat is maar acht renners eerder gelukt, en er is niemand die het bewerkstelligde op deze leeftijd. Eddy Merckx was met 26 jaar tot dusver de jongste met drie Tour-overwinningen. ‘De kannibaal’ won daarna nog twee keer en is samen met Bernard Hinault, Miguel Indurain en Jacques Anquetil de grootste winnaar.

Pogacar nam een virtuele voorsprong op dit rijtje door de Tour op zijn 21ste voor het eerst te winnen. Daarmee is hij de op één na jongste winnaar tot dusver. De Fransman Henri Cornet, die in 1904 de tweede editie won, was destijds net twintig.

Peloton koerst nu sneller dan in dopingjaren

De kans is aanwezig dat deze Tour de France de snelste aller tijden wordt. Afgelopen vijf jaar werd drie keer de hoogste gemiddelde snelheid in de geschiedenis gemeten. Het peloton van vorig jaar was met 41,1 kilometer per uur het snelste. Renners zijn door de jaren heen steeds harder gaan koersen. Alleen na 2005, toen Lance Armstrong zijn zevende ‘winst’ boekte, kukelde het gemiddelde even naar beneden. Achteraf bleken de Armstrong-jaren de hoogtijdagen van de doping. Mede door ontwikkeling van de sport fietsen renners nu weer even snel.

Parijs was in twintig jaar niet zo dichtbij

Met 3.328 kilometer tussen start en finish is deze Tour de France de kortste in twintig jaar. De afstand was voor het laatst zo kort in 2002, toen de kilometerteller in Parijs op 3.274 stond. Die editie was de kortste sinds de beginjaren van de Tour, toen renners 2.000 kilometer reden. Dit steeg al snel tot boven de 5.000 kilometer, met de Tour van 1926 als langste: 5.745 kilometer, die renners in 17 etappes moesten afleggen. Nu zijn dat er 21. In de loop der jaren werd het parcours gestaag korter, en sinds de eeuwwisseling schommelt het aantal kilometers rond de 3.500.

Deze editie telt ook relatief weinig hoogtemeters, maar ook weinig vlakke etappes. Kort en heuvelachtig dus: een mooie gelegenheid voor spektakel – en de explosiviteit van wielrenner Mathieu van der Poel.