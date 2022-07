Pogacar laat het liefst weinig over voor anderen. En dat kan hem weleens duur komen te staan in deze Tour

De ploeg van geletruidrager Pogacar in de afdaling van de Col de la Croix. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Laat Tadej Pogacar vooral nog even rondrijden in zijn gele trui, was zondag na de eerste bergrit de opgewekte stemming bij de twee sterkste ploegen deze Tour, Jumbo-Visma en Ineos-Grenadiers. Urenlang keken de Nederlandse en Britse ploeg tegen de ruggen van de ploeggenoten van de geletruidrager.

Van de 43ste kilometer tot de 193ste en laatste waren het uitsluitend renners van UAE Team Emirates die vooraan reden. Ze lieten niemand anders toe en de ene na de andere droeg de verantwoordelijkheid over. Totdat alleen hun kopman overbleef, om in een sprintje zijn naaste belager in het algemeen klassement, Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma, te verslaan.

Waarom sprinten voor een paar seconden tijdwinst? ‘Om niet verrast te worden door de concurrentie’, zei Pogacar. ‘Daarom vertrok ik heel vroeg.’ Het leek eerder een plaagstootje om de anderen te laten zien wie er de baas is. Hij werd er vijfde in de etappe mee.

Eindeloos

Een kleine minuut eerder had Bob Jungels een solo van 60 kilometer over twee categorie-1 bergen bekroond. De ‘overweldigde’ Luxemburger was ooit een exceptioneel talent, totdat een vernauwde liesslagader de carrière van de 30-jarige renner van AG2R, in 2018 nog winnaar van Luik-Bastenaken-Luik, in de pauzestand zette. ‘En dan met zo’n solo te winnen…. De laatste twee kilometers waren eindeloos.’

Jungels was een van de initiatiefnemers van een omvangrijke kopgroep waarin nagenoeg alle ploegen een vertegenwoordiger hadden. Toen die eenmaal gevormd was, nam daarachter UAE de teugels in handen. ‘We hebben de hele koers gecontroleerd’, zei Pogacar enigszins korzelig, omdat hij vragen naar de kracht van zijn ploeg negatief opvat. ‘We waren heel, heel erg sterk. We zijn de sterkste ploeg van deze Tour.’

Prima dat ze er bij UAE zo over denken, is vooral wat ze bij Jumbo-Visma zeggen. Ineos is wat minder uitgesproken, maar ook die ploeg liet zich zondag met genoegen gangmaken door UAE. Doordat de mannen van Pogacar wilden laten zien dat alle praatjes over de zwakte van UAE onzin zijn, hadden Jumbo-Visma en Ineos tot hun verrassing een makkelijkere dag dan gedacht. In een bergrit nog wel.

De ‘zeer tevreden’ ploegleider van Jumbo-Visma Frans Maassen en zijn renner Steven Kruijswijk hadden moeite de tactiek van UAE te begrijpen. ‘Ik dacht dat ze hun gele trui wilden afstaan aan Rigoberto Uran, in de kopgroep’, zei Kruijswijk. ‘Waarom ze dat niet deden, weet ik niet’, voegde Maassen daaraan toe. ‘Maar ik vind het prima. Zo blijft Pogacar in het geel en heeft-ie minder rust door de dopingcontrole en de huldiging. Dat geel is terecht, overigens, want hij is op dit moment de beste.’ Dat wel, zei Kruijswijk, ‘maar UAE heeft wel een jasje uitgedaan en het is nog twee weken’.

Pijn doen

Waar de concurrenten van UAE op hopen is dat het verdedigen van het geel de komende twee zware bergritten op woensdag en donderdag en ook in de derde en laatste week de adjudanten van Pogacar steeds meer pijn zal doen. Tot het punt waarop er geen UAE’ers meer zijn om voor het geel uit te rijden, zoals zondag. Dan zou zich moeten wreken dat de ploeg uit de Emiraten, logischerwijs, alles op Pogacar heeft gezet.

Jumbo-Visma stelt daar twee kopmannen tegenover: Vingegaard en Primoz Roglic, van wie de Deen nu de vooruitgeschoven man is. Ineos heeft vooralsnog zelfs drie Britse ijzers in het vuur: Geraint Thomas, Adam Yates en Tom Pidcock. Zeker als de twee ploegen de handen ineen zouden slaan, een veelbesproken optie maar ook ongekend in het huidige wielrennen, kunnen ze in de bergen de ene na de andere aanval plaatsen op een van hulp verstoken Pogacar.

De hoop is misschien deels wanhoop, want Pogacar bewees bij zijn eerste Tourzege dat hij eigenlijk geen ploeg nodig heeft. Zijn tweede Tour won hij mede door een lange solo in de achtste etappe. Daar kwam geen ploeggenoot aan te pas.

De hoop wordt ook ingegeven door ongebreidelde gretigheid van Pogacar. De gulzige Sloveen won deze Tour al twee etappes en deed verwoede, maar vergeefse pogingen dat aantal uit te breiden. Ook vorig jaar was hij onverzadigbaar en pakte elke rit en elke trui binnen zijn bereik, hoewel hij voor niemand iets hoeft te bewijzen. Dergelijk kannibalisme is niet zonder risico in het wielrennen.

Dat de beste renner ter wereld geen cadeautjes uitdeelt, kan anderen gaan irriteren, zeggen wielervolgers zoals Janez Brajkovic. De Sloveen was in eigen land de beste renner van zijn generatie, voordat Slovenen het wielrennen gingen domineren. ‘Hij probeert echt elke etappe te winnen’, zei de 38-jarige Brajkovic tegen de Sloveense tv. ‘De overige renners zijn machteloos. Die machteloosheid zal veranderen in haat, ook al is hij een geweldige en vriendelijke kerel.’