Pogacar is weer van de partij, al grijpt Vingegaard het geel

Hij spreidt bovenop de met publiek volgepakte Cauterets-Cambasque breed de armen en maakt vervolgens een buiging op de fiets. Dit was de show van Tadej Pogacar, beste mensen. Alstublieft, hier ben ik weer. Het is zijn tiende zege in de Tour de France.

Met zijn winst donderdag in de zesde etappe, een rit van 145 kilometer met drie cols in de Pyreneeën, heeft de Tour het gezicht van vorig jaar toch weer hervonden: een verzengend duel tussen hem en Jonas Vingegaard; de Sloveen en de Deen die elkaar aanhoudend op de proef stellen.

De Tourwinnaar van vorig jaar, die op 24 seconden als tweede finishte, kon na de etappe weliswaar de gele trui aantrekken, maar merkwaardig genoeg zal het leiderstricot voelen als een troostprijs. De kopman van Jumbo-Visma had gehoopt deze dag zijn belager misschien wel een vroege genadeklap toe te dienen, nadat hij zijn rivaal van UAE Team Emirates woensdag op de Col de Marie Blanque al een fikse oplawaai had verkocht. Daar had hij hem een minuut weten aan te smeren. Het was de krachtige reactie op de tikjes die Pogacar in het Baskenland had uitgedeeld.

Ploegenspel Jumbo-Visma

Maar op 2,7 kilometer van de top toonde de Tourwinnaar van 2020 en 2021 weer zijn vertrouwde explosiviteit. Over hem waren na woensdag meteen twijfels gerezen of hij na zijn gebroken pols in Luik-Bastenaken-Luik en een daarop volgende gebrekkige voorbereiding wel de vereiste vorm te pakken had. Dit was zijn antwoord.

Dansend op de pedalen, op een net wat zwaarder verzet dan zijn concurrent, liet hij Vingegaard staan. Pas op het laatst trokken er grimassen voorbij op het gelaat. Nee, het was geen wraak, zei hij na afloop. Hij wilde vooral tijd terugpakken. ‘Ik voelde dat dit het moment was. Ik ben opgelucht. Ik voel me veel beter nu.’

Hoewel er nog niks verloren is – in het algemeen klassement heeft Pogacar nog een achterstand van 25 seconden op de leider – waren de druiven zuur voor Jumbo-Visma. Op de tweede col van formaat, de Tourmalet, tekenden de contouren zich af van een meesterzet om de Tour al snel te beslissen, met in het achterhoofd de kwetsbaarheid van de Sloveen de dag ervoor. Het profiel van de etappe zou de Deen ook net wat beter passen: juist op de langere klimmen is hij Pogacar in het verleden de baas geweest.

De uitvoering van het plan oogde overtuigend. Met nog zo’n vijftig kilometer te gaan, versnelde Wilco Kelderman in het peloton op een steil gedeelte van de beroemde berg in de Pyreneeën, waarna Sepp Kuss de kop overnam. Achter Vingegaard kon alleen Pogacar aansluiten.

Jai Hindley

Dat kostte hem ogenschijnlijk veel moeite. Hij pufte, blies de wangen op en schudde de gehavende pols los. Hij had het ook zwaar, zei hij later. ‘Ik dacht: shit, het wordt weer zo’n dag als gisteren. Dan kunnen we net zo goed onze koffers pakken en naar huis gaan.’

De schade die Jumbo-Visma aanrichtte was snel groot, met als belangrijkste slachtoffer de winnaar van woensdag, de Australiër Jai Hindley, die het geel om zijn schouders had. Hij zou deze dag naar de derde plek zakken, op 1.34 minuut van Vingegaard. Verderop, na de top van de Tourmalet, wachtte Wout van Aert. Hij was gelijk na de start in Tarbes weggereden en bleek de belangrijkste animator in een grote kopgroep met onder anderen Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe - het had even wat weg van de rolbezetting in een voorjaarsklassieker.

De Belg ontpopte zich weer als de geweldenaar in de Tour van vorig jaar; hij nam de Deen op sleeptouw, eerst in de afdaling, daarna in de vallei naar de laatste klim en vervolgens bergop. Toen hij zich uiteindelijk opzij zette, voorkwamen toeschouwers dat hij uitgeput omviel.



Daarop versnelde Vingegaard. Hij keek herhaaldelijk om en zag dat Pogacar van geen wijken wist. Voor de start had de manager van Pogacars ploeg, Mauro Gianetti, al verklaard dat het krachtsverschil op de Marie Blanque tussen beiden kleiner was dan het leek. ‘Als je vooraan rijdt, heb je meer motivatie. Als je blijkt dat je moet volgen, is de motivatie minder.’

Op de Cauterets-Cambasque waren de rollen omgekeerd.

Vingegaard verklaarde na de finish tevreden te zijn met het geel. Hij gaf toe dat zijn aanval op de Tourmalet hem veel energie had gekost. ‘Het was natuurlijk beter geweest twee minuten of zo op hem te pakken, maar hij was erg sterk. Hij verdiende de winst vandaag.’ Na dit grillige gevecht waagde Pogacar zich nog aan een voorspelling. ‘Het wordt een strijd tot de laatste etappe.’