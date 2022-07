Pogacar is de kannibaal die geen Merckx wil zijn, maar er stiekem intens van geniet

Het is moeilijk te zeggen of Tadej Pogacar aan psychologische oorlogsvoering doet. Wanneer hij geïnterviewd wordt, zijn de antwoorden ronduit ontnuchterend en jongensachtig. Alsof de Tour een wedstrijd is als elke andere. Het lijkt niet zijn bedoeling de rest de stuipen op het lijf jagen, maar intussen deelt hij door zijn al dan niet gespeelde onschuld verbale klappen uit. Om gek van te worden, moet het zijn.

Pogacar praat zoals hij pedaleert: ‘Kan ik er wat aan doen dat ik zo goed ben – maar de anderen zijn ook best wel goed, hoor.’ In de koers is hij dwingend aanwezig. Ook al om gek van te worden. Hij is de kannibaal die geen Merckx wil zijn, maar er stiekem intens van geniet. Ik vermoed dat Pogacar soms schrikt van de parelende bloeddorst in de krochten van zijn wezen.

Pogacar is in deze Tour om én een handvol etappes én het eindklassement te winnen. Dat hij al vroeg aan de leiding kwam, waardoor de ploegmakkers veel te vroeg de werkoverall moesten aantrekken, deed hij af als: ‘Mooi toch, ze zijn net zo verzot op geel als ik.’ Van die trui kan hij meer comfort hebben wanneer hij die tijdelijk uitleent aan een ander team. Hoe meer blije gezichten in de Tour, hoe sterker de strategie.

Ik tik dit stukje terwijl ik kijk naar de tiende etappe. Een hete strijd om de dagprijs. Op minuten afstand lijkt Pogacar een poging te doen de trui kwijt te raken. Lijkt. Óf hij heeft hem morgen al terug, óf volgend jaar pas weer.

Corona is als een vervelende mot Team UAE binnengedrongen. Twee coureurs naar huis, een derde, Majka, nog in het zadel met een lichte besmetting en dus toch startgerechtigd. Laat de laatste nou net Pogacars meesterknecht zijn in echte cols, die vanaf morgen staan geprogrammeerd. Zo’n virus vindt vandaag het uitgelezen terrein om zich magistraal te vermenigvuldigen in een organisme.

Pogacar zelf gaf op de rustdag trouwens een ferm statement af. Zelfs bij een licht positieve test zou hij, gele trui of niet, onmiddellijk de Tour verlaten. Het klonk haast als een dreigement.

Grote zorgen in de Tourkaravaan. Het virus kan zomaar voor een kaalslag zorgen, vergelijkbaar met de politierazzia’s in de woelige epo-jaren. Dat niet de beste de ronde wint, is een angstwekkend scenario.

Het virus had zich tot nu toe zo keurig gedragen. Slechts een paar coureurs werden er in de teststraat uitgefilterd; we hadden nul positieve gevallen op de rustdag. Niemand is veilig. Als het tegenzit, komen we nooit te weten wat het masterplan van Jumbo-Visma behelst waarmee Pogacar in de val gelokt moet worden. Het is ook niet uitgesloten dat Pogacar als enig overgeblevene van zijn ploeg een vereenvoudigd, maar vernietigend UAE-masterplan ten uitvoer brengt.