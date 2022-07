Pogacar heeft een goed collectief om zich heen, al lijkt hij de klus ook alleen te kunnen klaren

Tadej Pogacar in de gele trui bij de bus van UAE Team Emeirates met zijn ploeggenoten Rafal Majka links ), Marc Soler (midden) , Brandon McNulty (in de deuropening) en Mikkel Bjerg (rechts). Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

UAE Team Emirates is met één enkel doel naar de Ronde van Frankrijk gekomen: Tadej Pogacar aan zijn derde Tourzege helpen. Een ritje meepikken of een dag een trui van een bepaalde kleur dragen, het hoort niet tot de ambities van de ploeg gesponsord door de Verenigde Arabische Emiraten.

De formatie drijft naar verluidt op het grootste budget van allemaal, inclusief de daarbij behorende salarissen. De 23-jarige man waar UAE omheen is gebouwd, Pogacar, zou voor 6 miljoen euro per jaar de komende zes seizoenen op de loonlijst staan.

Daarop staan nog dertig renners, van wie er zevenzijn uitverkoren om het hoofddoel op 24 juli in Parijs mogelijk te maken. ‘We hebben een super professioneel, superteam’, jubelde de hoogste baas, Joxean Fernández, na de door Pogacar gewonnen zevende etappe naar La Planches des Belles Filles. Een overwinning waar al zijn zeven knechten aan bij hadden gedragen. Maar tegen welke prijs?

Rit negen van Aigle, Zwitserland naar Châlet, terug in Frankrijk, vormde zondag voor de UAE-renners het echte examen. Het was de eerste bergrit en de Tourselectie van UAE is vooral samengesteld om Pogacar in de bergen bij te staan. ‘We hadden geen ploeg voor de eerste vijf etappes’, erkende UAE-ploegleider Mauro Gianetti eerder.

Om te benadrukken dat Pogacar eigenlijk geen ploeg nodig heeft, trok hij gewoon na de zesde etappe de gele leiderstrui aan. Daarmee is hij hard op weg naar die derde Tourzege, een prognose die de circa vierduizend leden van de Tourkaravaan wel lijken te delen. Persoonlijk toont hij tot nu toe geen zwakheden, klinkt het unisono, maar zijn ploeg wel. Is die sterk genoeg om de klus te klaren?

Het antwoord is een voorzichtig ja, bleek zondag op de twee bergen van de eerste categorie, de op een na zwaarste klasse. Brandon McNulty, klimmer, Amerikaan, 24, twee jaar bij de ploeg, zat keurig in de grote kopgroep van de dag, klaar om zijn kopman op te vangen en bij te staan, zodra die alle renners vooraan zou overvleugelen.

Corona in het team

Pogacar was vanaf het begin omringd door vijf ploeggenoten om tempo te maken en hem uit de wind te houden. Alleen de 33-jarige Noor Vegard Stake Laengen ontbrak. Na deze Tour consequent in de achterhoede te hebben gefietst, ging hij zaterdag met corona naar huis.

De eerste pion die UAE opofferde was zondag Marc Hirschi. Toen ploegbaas Fernández sprak van zijn superteam, somde hij alle namen van de Tourselectie op, behalve die van Hirschi. De 23-jarige Zwitser boekte serieuze successen voordat hij met veel gedoe van DSM naar UAE ging. Hem werd een gouden toekomst voorspeld, vooral na zijn optreden in de Tour van 2020 in het shirt van Sunweb. Nu hij rijdt in-dienst-van en zijn de podiumplaatsen opgedroogd.

Hirschi haalde de UAE-Tourselectie als vervanger-wegens-corona van de sterke Italiaan Matteo Trentin – drie keer winnaar van een Touretappe. Tot zondag was Hirschi pelotonvulling en eindigde in alle etappes, de openingstijdrit uitgezonderd, als laatste of bijna laatste.

Zaterdag in de finishplaats van de 8ste etappe, Lausanne, kwam hij zes minuten na winnaar Wout van Aert binnen. Het zag er zeshonderd meter voor de finish, zonder camera op hem gericht, moeizaam uit. Een paar uur eerder had hij met zijn ploegmaats vooraan het peloton nog gedaan alsof ze bijna van hun fiets vielen van het lachen om elkaars dolletjes. Maar door de straten van Lausanne fietste een vreugdeloze man naar het eind van zijn werkdag.

Zondag sleurde Hirschi een deel van de Col des Mosses, een categorie 2-klim, aan kop. Al met al maakte hij de achterstand op de grote kopgroep vooraan niet kleiner. Uiteindelijk stuurde hij uit en ging in de hem vertrouwde achterhoede rijden.

Mikkel Bjerg nam het van hem over. De Deen heeft een uitgesproken specialiteit waar Pogacar op het oog niet veel aan heeft: tijdrijden. Bjerg is een goede tempobeul om zijn kopman op sleeptouw te nemen. Vooral op het vlakke en als het licht omhoog gaat. Toen het in etappe 9 wat meer omhoog ging, stuurde ook Bjerg uit, maar zijn presteren was een stuk beter dan een dag eerder in de finishplaats van de 8ste etappe, Lausanne.

Daar kwam hij in de laatste kilometer voorbij, shirt open, de bril af, twaalf minuten nadat zijn kopman derde was geworden. Een deel van het publiek was al vertrokken, de rest juichte voor Bjerg. Zijn blik was van iemand die er finaal doorheen zat. Hij keek de joelende meute aan met een holle, vragende blik. Alsof al die mensen achter de hekken zich in een compleet andere wereld bevonden.

High five van de baas

Na Bjerg kwam Marc Soler namens UAE aan kop. De 28-jarige Spanjaard oogt zwaarder dan de opgegeven 68 kilogram en was tot dusver deze Tour wat aan de sukkel, maar zijn kopwerk was de nodige renners die zichzelf prima klimmers vinden, te veel. Soler is vooral om zijn klimcapaciteiten naar de Tour gehaald. Vooralsnog lijkt hij over het dode punt heen en hield hij het zondag tot de slotklim vol. Op die Pas de Morgins had Pogacar volgens plan de drie helpers voor zich die hij wilde hebben en die de komende tien etappes tot de afsluitende tijdrit onmisbaar zullen zijn: George Bennett, Rafal Majka en McNulty.

Waar de weg sterk en onregelmatig omhoog ging nam de ervaren Bennett namens UAE het voortouw. De 32-jarige Australiër reed zeven jaar bij Jumbo-Visma en zes jaar in dienst van de grote man, Primoz Roglic. Pogacar is de beste renner waarmee Bennett ooit reed, maar de kracht van het Jumbo-Visma-collectief zegt hij nimmer te zullen onderschatten. ‘Ik verwacht een rit waarin ze alles op zijn kop proberen te zetten’, zei hij tegen de site Wielerflits.

Na Bennett kwam McNulty en daarachter zat voortdurend Rafal Majka klaar om het over te nemen. De Pool is de onbetwiste finale-knecht die Pogacar als laatste moet afleveren. In de rit naar La Planche ging dat mis en kreeg Majka een standje van zijn kopman met wie hij het dacht zo goed te kunnen vinden nadat ze samen de Ronde van Slovenië naar hun hand hadden gezet. Pogacar hield zijn helper zijn duim en wijsvinger voor: zo weinig scheelde het of ik had niet gewonnen. Door jou, Rafal.

Zondag hoefde Majka alleen maar zijn kopman af te zetten voor een sprintje met concurrent Jonas Vingegaard. Met een grijns na hij de high five van Pogacar in ontvangst.