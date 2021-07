Pogacar grijpt de macht in de Tour na eerste, echte bergrit, Van der Poel verliest geel

Tadej Pogacar komt doorweekt aan in Le Grand-Bornand. Beeld EPA

Pogacar staat 1.48 minuut voor op de Belg Wout van Aert van Jumbo-Visma die vandaag ook een aanval op het geel van Van der Poel had willen doen. Hij stond tweede achter zijn eeuwige rivaal, maar bleef op die positie, nadat hij op 5.45 minuut na Pogacar over de streep kwam. Derde in de algemene rangschikking staat nu de Kazach Alexey Lutsenko op 4.38 minuut. Beste Nederlander is Wilco Kelderman die klom van de 14de naar de zevende plaats en 5.13 minuut achter staat op Pogacar.

Het was op 33,3 kilometer van de streep en 4,8 kilometer onder de top van de een na laatste klim waar Van der Poel de handdoek wierp. De zesde dag in het geel is dan toch de laatste gebleken voor de Nederlander. Meteen daalt dat besef in. Van der Poel laat het er meteen bij zitten: in 2 kilometer klimmen verliest hij 1,5 minuut op pure klimmers als Pogacar, Carapaz en Kelderman. Er blijkt dan toch een wielerdiscipline te bestaan die Van der Poel (nog) niet beheerst. Bijna 22 minuten na etappewinnaar Dylan Theuns van de Bahrein-Victorious-ploeg, de direct tv-uitzending in Frankrijk was al afgelopen, de truien uitgereikt, kwam Van der Poel binnen. Hij duikelde van de eerste naar de 23ste plaats in het algemeen klassement.

Mathieu Van Der Poel. Beeld EPA

Wanneer stapt Van der Poel uit?

Maar hoewel hij als een verzopen kat aankwam, leek de ex-geletruidrager niet met het verlies te zitten. ‘Ik heb ervan genoten’, zei hij over het zes dagen lang dragen van het belangrijkste symbool voor elke wielrenner. ‘Zelfs vandaag. Ik heb veel alleen gereden, maar met dat publiek was dat fantastisch.’

Voor de Tour begon had Van der Poel laten doorschemeren die vooral te rijden om de sponsor, Alpecin-Fenix een plezier te doen. Het zat zijn hoofddoel dit jaar in de weg: een gouden, olympische medaille op de mountainbike - een heel andere discipline. Dat riep de vraag op: wanneer stapt Mathieu van der Poel uit de Tour? ‘Tijdens de rustdag (maandag) gaan we er een knoop over doorhakken.’ Maar op die dag lijken de rollen opeens omgedraaid, zo viel op te maken uit wat hij tegen wielerpodcast In het wiel van het AD zei: ‘Ik wil op zich wel naar Parijs, want het is wel leuk in de Tour, eigenlijk. Maar ik denk dat de ploeg dat liever niet heeft, ik heb nog een ander doel.’

Hoe dan ook, als Van der Poel de balans opmaakt, lijkt alles erop te wijzen dat hij dinsdag niet meer aan het vertrek zal staan: ‘Ik heb hier boven verwachting lang in de gele trui gereden. Ik heb een mooie etappe gewonnen. Ik heb niets meer te winnen. Mijn Tour is al meer dan geslaagd.’

‘Bollen’ voor Poels

Er mag dan geen Nederlander meer in de gele trui huizen, de bolletjestrui, voor de beste klimmer, is vandaag weer wel in Nederlandse handen gekomen, nadat Ide Schelling hem bijna een week droeg. Klimspecialist Wout Poels maakte het feest van Bahrein-Victorious compleet en mocht op het podium komen voor de ‘bollen’. En daarna nog eens om de prijs voor de meest strijdlustige renner in ontvangst te nemen.

Poels kwam op 2.33 minuut van Theuns als vijfde over de streep. ‘Het is de eerste keer dat ik een trui in de Tour krijg, dus daar ben ik wel trots op’, zei de renner die de Tour voor de negende keer rijdt. ‘Maar ik heb ook nog nooit een etappe gewonnen. Het gevecht daarom gaat door.’

Regen in overvloed tekende de eerste en spectaculaire bergetappe van de Tour van 2021. Vooral in de afdalingen was het billenknijpen voor renners en toeschouwers. Na de laatste berg, de Col de la Colombière, volgde een 15 kilometer lange afdaling. Theuns ging die col als eerste over, met een aanstormende Pogacar achter zich. Het leek erop dat de Sloveen ook voor de ritzege wilde gaan, maar na de eerste steil naar beneden lopende haarspeldbochten leek hem dat toch te riskant, met nog 13 etappes te gaan.

Wout Poels in de bolletjestrui. Beeld BELGA

Pogacar wachtte op twee renners die hij op de klim had ingehaald en gedrieën reden ze veilig naar beneden. Achter Theuns, die verschillende keren bijna te veel risico nam en met een driftende fiets steeds net de bocht haalde. De Belg dacht die laatste kilometers op weg naar zijn tweede ritzege in de Tour aan zijn overleden opa, vertelde hij met een brok in de keel aan de finish. ‘Hij overleed net voor de start van de Tour. De laatste tien kilometer was heel emotioneel met hem in mijn achterhoofd.’

Voor zijn ploeggenoot Poels was de etappe ‘afzien van begin tot eind’. ‘Door die gladde wegen en tricky afdalingen moest je de hele dag geconcentreerd blijven. Het was: aanvallen, aanvallen, blijven eten, weer aanvallen, in een groepje zitten en verder alleen maar aan die bergpunten denken.’ Op de Col de la Colombière zag Poels Pogacar één keer, heel even. ‘Alsof een TGV voorbij kwam. Ik heb er maar niet aan gedacht om proberen aan te pikken en ben mijn eigen tempo blijven rijden.’

Pogacar: ‘Het was payback time.’ Beeld ANP

De Sloveen reed de berg dan ook omhoog met zijn ketting op het voorste, grootste kettingblad. Klimmen op het buitenblad is hard rijden met een zware versnelling. Pogacar wist dat hij dat kon, omdat hij dat vorig jaar in het Criterium du Dauphiné had geprobeerd. Het was allemaal deel van het plan dat hij ’s ochtends had gesmeed met zijn UAE-ploeg en dat eigenlijk bestond uit het met gelijke munt terugbetalen van alle ploegen die Pogacar vrijdag dwars hadden gezeten.

‘Toen was iedereen tegen ons aan het koersen, nu was het payback time. Ik heb alles ingezet om vandaag een gat te slaan. Aanval is de beste verdediging.’ Want, zo redeneert de nieuwe geletruidrager, die het kleinood pas één dag eerder droeg, namelijk vorig jaar op de allerlaatste dag van de Tour, als ik niet aanval, gaat de rest elke dag tegen me rijden zoals vrijdag. ‘Iedereen wil tijd op me winnen, maar vandaag had ik de kans om tijd op de rest te winnen.’

Tadej Pogacar won de Tour vorig jaar op de een na laatste dag en reed daarom pas 1 dag in het geel. Het is de vraag of hij de trui deze Tour nu nog afstaat. Beeld BELGA

Het moest vandaag, zaterdag, gebeuren, legde Pogacar uit, want zondag volgt een ‘super-superzware dag’ in de bergen. ‘Door mijn aanval van vandaag kunnen we morgen defensief rijden.’ Hij had het vooral op het, op papier, ijzersterke collectief van Ineos voorzien, dat met vier potentiële eindwinnaars aan de start van de Tour stond. Na een zware week met valpartijen is Ineos echter niet meer zo sterk.

‘Ik zag dat de Ineos-renners er niet best uitzagen, ik zag hoe ze met elkaar praatten en ik zei tegen mijn ploeggenoten: laten we de druk op hen opvoeren en laten we ze in de op één na laatste klim breken.’ Daarop zette UAE-renner Davide Formolo zich op de kop van de groep-Pogacar, ging ongenadig hard op de pedalen staan, trok zichzelf zichtbaar uit elkaar, waarna de ene na de andere favoriet het hoofd moest buigen. Daarna ging zijn kopman ervandoor.

Dat hij alle spanning nu al uit deze Tour heeft gehaald? Bij de finish bleek hij zich van geen kwaad bewust. ‘Ik heb de Tour niet doodgeslagen’, zei hij met daarna de gebruikelijke bezweringsformules: ‘Het is nog een lange weg, er kan nog van alles kan nog gebeuren. Vandaag was ik het, morgen misschien iemand anders. Het is nooit afgelopen voordat het afgelopen is.’