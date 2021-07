Pogacar finisht overtuigend als eerste van drietal met Vingegaard en Carapaz

Tadej Pogacar wint de 17de etappe boven op de Col du Portet. Achter hem Jonas Vingegaard. Pogacar heeft nu een wel heel comfortabele voorsprong in de laatste fase van de Tour. Beeld BELGA

De geletruidrager, hij won voor het eerst een etappe in dat shirt, had de strijd onder de klassementsmannen zelf aangewakkerd op de flanken van de Col du Portet. Nadat zijn laatste helper, Rafal Majka, met nog meer dan acht kilometer te gaan van kop was gegaan, versnelde Pogacar.

Het was onmiddellijk duidelijk dat er maar weinig de benen hadden om hem te volgen. Eerst konden Ben O’Connor en Rigoberto Urán nog aanhaken, maar na een tweede versnelling bleven alleen Jonas Vingegaard en Richard Carapaz over.

De jonge Deense gelegenheidskopman van Jumbo-Visma zette zich in het wiel van Pogacar en hoopte vurig dat Carapaz, leider van Ineos, zou breken. De 24-jarige Vingegaard verdedigde in het klassement een voorsprong van slechts een seconde op de Ecuadoraan.

Het duurde tot in de laatste anderhalve kilometer voordat het drietal elkaar echt de maat nam. Carapaz demarreerde en Pogacar sloot onmiddellijk aan. Vingegaard moest lossen, maar in de laatste honderden meters wist hij toch weer aan te sluiten.

Pogacar wachtte het onderlinge duel tussen Carapaz en Vingegaard niet af en sprintte eenvoudig weg van de twee en naar de zege. Vingegaard haalde zijn gram en wist Carapaz nog op een klein gaatje te rijden en op de tweede plek nog wat bonusseconden te pakken.

In het algemeen klassement breidde Pogacar zijn voorsprong tot 5.39 op Vingegaard, die over Urán heen wipte naar de tweede plaats. Carapaz staat, vier seconden achter de Deen, op de derde stek. Wilco Kelderman werd zesde in de etappe en behield zo zijn zesde plek in het klassement, op 8.06 van de leider.

Een van de zwaarste etappes

Er was lang op gewacht op echte strijd in de 178 kilometer lange etappe, een van de zwaarste in deze ronde. Lang was het een kopgroep van zes man, met Nederlander Danny van Poppel, die de aandacht opeiste. In de honderd kilometer vlakke aanloop naar de Pyreneeën kregen zij meer dan acht minuten voorsprong, maar werden vervolgens langzaam maar zeker binnen gehaald.

Anthony Perez bood de meest weerstand. Hij wilde maar wat graag Warren Barguil opvolgen, de laatste Fransman die in 2017 een tourrit op nationale feestdag ’14 juillet’ won. Perez reed alleen weg op de voorlaatste klim, de Col de Val-Louren-Azet.

In de afdaling kreeg Perez gezelschap van zijn eerdere vluchtmakker Dorian Godon, maar loste zijn landgenoot vervolgens op de slotklim. Het had geen invloed op de uitslag, want halverwege de weg omhoog werd hij opgeslokt door de groep klassementsrenners.

Onderweg sprokkelde Wout Poels op de voorlaatste bergpas nog wat puntjes voor zijn bergtrui, die hij ook na deze etappe in zijn bezit hield. Al naderde Pogacar hem dankzij zijn ritzege tot op 11 punten.