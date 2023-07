Pogacar drukt in de twintigste etappe zijn stempel op de Tour met gewonnen sprint om ritzege

Tadej Pogacar (rechts) won de twintigste etappe. Vingegaard (links) werd derde. Beeld Anne-Christine Poujoulat / AFP

De Sloveen sprintte samen met de geletruidrager om de ritzege. Vingegaard ging als eerste aan, maar Pogacar vloog zoals vaak over de Deen heen. Vingegaard, die duidelijk geen zin had alweer als tweede achter Pogacar in de boeken te gaan, hield de benen stil waardoor Felix Gall tweede werd.

Zo komt tweevoudig Tourwinnaar Pogacar deze Ronde van Frankrijk op twee ritzeges, tegen één voor Vingegaard. De kopman van Jumbo-Visma won afgelopen dinsdag de tijdrit en zette daarmee de eerste grote stap naar prolongatie van zijn titel. Hij stelde zijn tweede zege in Parijs een dag later veilig in een zeer zware bergrit. Na afloop daarvan stond Pogacar op een achterstand van 7 minuten en 35 seconden als tweede in het klassement.

Met Pogacar als eerste en Vingegaard als derde in de rituitslag van vandaag komt de Sloveen 6 tellen dichter bij de Deen, omdat de ritwinnaar altijd 10 bonificatieseconden krijgt, en de nummer twee en drie respectievelijk 6 en 4.

Thibaut Pinot

De rit van vandaag was een zeer korte, met voor Nederlandse recreatiefietsers vanwege de nabijheid bekende klimmetjes zoals de Ballon d’Alsace, de Col de La Schlucht en de Petit Ballon. Vanaf de start was het duidelijk dat Pogacar en Vingegaard uit waren op ritwinst, al leek dat nog even gedwarsboomd door de Fransman Thibaut Pinot, veruit populairste renner deze Tour.

Pinot stopt dit jaar met wielrennen, na een carrière waarin een podiumplaats in de Tour van 2014 zijn beste resultaat was in het eindklassement van een grote ronde. Vooral zijn eerlijkheid over zijn angst om met de fiets hard af te dalen, maakte hem populair. Wat ook dit jaar hielp: de Franse tv toonde regelmatig een filmpje waarin Pinot als kleuter een verslaggever probeert uit te leggen hoe wielrennen in elkaar steekt.

Prestige

Pinot zag zijn poging echter stranden toen Vingegaard en Pogacar hem passeerden. Bij hen stond vooral prestige op het spel. Pogacar wilde nog iets van zijn Tour maken en slaagde daar dus in. Vingegaard hoopte zijn toch al gewonnen Tour van een uitroepteken te voorzien. Dat mislukte: voor de zevende keer deze Tour legde Vingegaard het af tegen Pogacar in een directe confrontatie voor de finish van een etappe. Twee keer waren de rollen omgedraaid.

Dat een van beiden de rit naar Parijs wint met de finish op de kasseien van de Champs-Élysées is zo goed als uitgesloten. De slotrit van de Tour is het officieuze WK voor sprinters. Taaie sprinters, want ze hebben een volgens de renners uitzonderlijk zware drieweekse Tour overleefd.