‘Poetin is een lul’, zingen de Oekraïense zaalvoetbalsupporters in Amsterdam

Oekraïense supporters bij de halve finale tussen Oekraine en Rusland in de Ziggo Dome. Beeld ANP

Feliciteren met de overwinning, zoals dat hoort in sport? Ben je gek. Terwijl het grote scherm boven het veld onophoudelijk boodschappen van de Uefa over sportiviteit uitspuugt, geeft niemand elkaar een paar meter lager een hand, na de zege van Rusland op Oekraïne (3-2) in de halve finale van het EK zaalvoetbal op vrijdag.

Geen felicitatie, ook geen troostend gebaar. Eén van de Russen loopt heel voorzichtig naar de andere speelhelft, bijna als een verkenner van gevoelens. Misschien, een poging tot toenadering? Nee. Niets. De tegenstanders keuren hem geen blik waardig. Ze draaien zich alleen naar de supporters op de tribunes. Oe-kra-i-na, zingen die.

Een beladen duel is deze sportwedstrijd, nu oorlog dreigt tussen Rusland en Oekraïne. ‘Poetin is een lul’, zingen de in geel-blauw gestoken aanhangers van Oekraïne, nationale vlaggen om de schouders gedrapeerd. Ze zijn met veel meer dan die enkele Rus in de Ziggo Dome, die is bezet met het maximum aantal van 1250 toeschouwers, vanwege corona. De omroeper waarschuwt het publiek voor de rust in het Oekraïens om sportief te blijven, om politiek getinte strofen achterwege te laten. Het is aan dovemansoren gericht.

De Oekraïner Oles Zinkiv is met vrienden gekomen. Donderdag zijn ze van Oekraïne naar Nederland gevlogen, speciaal voor deze wedstrijd. Via Messenger hebben ze met een groep anderen afgesproken om met de rug naar het veld te gaan staan tijdens het Russische volkslied, uit protest. Hetgeen geschiedt, al doet lang niet iedereen mee. Sommigen blijven gewoon zitten tijdens de hymne, wat normaliter ongepast is. ‘We zingen dit bij elke voetbalwedstrijd in Oekraïne’, zegt Zinkiv over het lied over Poetin. Een andere tekst bevat de zin: ‘Wie niet springt, is een Moskoviet.’

Zinkiv komt uit het westen van Oekraïne. Voor de aftrap: ‘Deze wedstrijd is echt belangrijk. In Oekraïne zal iedereen naar de tv kijken. Als we winnen is het een kleine zege in een grote oorlog.’ Hij is niet bang voor de oorlogsdreiging, al is hij overtuigd dat de Russen zijn land zullen binnenvallen, nu duizenden troepen bij de grens zijn gestationeerd. Ach, vertelt hij, de Russen heersen in feite al over het oosten, waar de oorlog met door Russen gesteunde separatisten woedt sinds 2014. ‘Mijn hoop is gevestigd op het aangekondigde overleg tussen Poetin en onze president Zelenski in Turkije, met Erdogan als bemiddelaar.’

De omroeper is al voor de wedstrijd druk met duiden waarom het belangrijk is sportief te zijn in de sport. In de rust draait de diskjockey Where Is The Love? van de Black Eyed Peas. Ja, waar eigenlijk?

Natuurlijk, in de categorie politiek beladen sportwedstrijden kan Oekraïne - Rusland niet tippen aan voor eeuwig beroemde ontmoetingen. De Hand van God van Maradona, beslissend tijdens Argentinië - Engeland op het WK van 1986, als Maradona’s persoonlijke genoegdoening voor de oorlog om de Falklandeilanden. Of anders West-Duitsland - Oost-Duitsland, op het WK van 1974, gewonnen door de Oost-Duitsers door een goal van Jürgen Sparwasser. Of de fantastische ijshockeywedstrijd op de Olympische Spelen van Lake Placid in 1980, tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, tijdens de Koude Oorlog, met een beslissende goal van Mike Eruzione zeer verrassend gewonnen door de Amerikanen.

Dan is een EK zaalvoetbal een bescheiden evenement, met geringe attentiewaarde. Maar het is vrijdag wel spannend en beladen, met Rusland dat vrijwel de hele wedstrijd leidt, en tegen het einde nog in de problemen komt als Oekraïne een strafschop krijgt met de kans op 3-3. Aanvoerder Sjotoerma mist. Zonder handen te schudden lopen de spelers daarna van het veld, terwijl het scherm van de Uefa verdergaat met boodschappen over one love.