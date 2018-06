Podiumplek van Verstappen geen reden voor jubel

De duim naar zijn team, daarna het ontspannen grappen met Lewis Hamilton over het opmerkelijke beeld van een gorilla dat hij net had ontvangen als racetrofee, om vervolgens probleemloos de champagnefles te ontkurken. Max Verstappen (20) oogde zondag met zijn tweede podiumplek op rij weer gewend aan een leven in voorspoed in de Formule 1.

Max Verstappen na zijn tweede plek. Foto EPA

Hij finishte de Grote Prijs van Frankrijk als tweede. Hij bleef zo op het juiste spoor dat hij twee weken geleden met zijn derde plek in Canada had ingeslagen.

Met bedachtzaam rijden bleef hij toen weg van de problemen die hij in de eerste zes races van dit seizoen zo vaak onnodig had opgezocht. Maar op het circuit van Paul Ricard had hij zondag niet eens de mogelijkheid zichzelf in de nesten te werken. De problemen kwamen meteen op hem af. Een nerveuze Sebastian Vettel botste direct na de start, met de druk van het kampioenschap op zijn schouders, pal voor de Nederlander met zijn Ferrari tegen de Mercedes van Valtteri Bottas.

Verstappen reageerde alert en omzeilde de chaos voor zijn neus handig door rechtdoor te steken bij een bocht. Het leverde hem de tweede plaats op. Die gaf hij in een verder saaie Franse GP, die voor het eerst in tien jaar weer op de kalender stond, niet meer uit handen.

Na de race in Canada was Verstappen nog dolgelukkig met zijn podium. In Frankrijk was soortgelijke euforie niet te bespeuren, ook al reed hij net zo’n foutloze race. ‘Ik hoefde er niet heel hard voor te werken’, zei hij op zijn website.

Bij de persconferentie na de race was er alleen wat opwinding, toen hem werd gevraagd of hij het gevoel had anders te worden behandeld dan bijvoorbeeld viervoudig wereldkampioen Vettel. Die kreeg voor zijn actie bij de start een tijd-

straf van slechts vijf seconden, terwijl Verstappen voor een soortgelijk incident in Hongarije vorig jaar tien seconden straf kreeg.

‘Ze moeten sowieso niemand anders behandelen’, zei Verstappen. ‘Iedereen maakt fouten. Zelfs de beste coureurs, zoals je vandaag kon zien. Het maakt me eerlijk gezegd wat kwaad. Ik heb veel vervelende reacties gehad. Ik moest mijn aanpak veranderen. Maar ik heb niets veranderd en nu gaat het gewoon goed.’

Voor het eerst in ruim acht maanden ging Verstappen weer eens na twee opeenvolgende Formule 1-races met bekers naar huis. Die podiumplekken (zege in Maleisië en een tweede plaats in Japan) had hij toen verdiend op eigen kracht. Ze sterkten het vertrouwen dat hij in het volgende seizoen kon strijden om de wereldtitel.

Achteraf bleek het ijdele hoop. Verstappen staat op de coureursranglijst nu zesde met 68 WK-punten, waarmee hij na een derde van het seizoen al nagenoeg uitgeschakeld is als het gaat om de wereldtitel. Kampioenschapsleider Hamilton, die in Frankrijk soeverein won, bezit 145 punten.

Het grote gat met Hamilton is te verklaren door Verstappens rommelige seizoenstart, maar ook doordat het verschil tussen Red Bull en de andere twee topteams − Ferrari en Mercedes − met name op het gebied van motorvermogen nog altijd te groot is. Op het snelle circuit Paul Ricard, gelegen op een Zuid-Franse hoogvlakte nabij Marseille, was dat het afgelopen weekeinde goed te zien tijdens de kwalificatie.

Hamiltons polepositiontijd was liefst 0,7 seconde sneller dan Verstappens kwalificatietijd. Met de komende twee weken races op soortgelijke, snelle circuits in Oostenrijk (Red Bull Ring) en Engeland (Silverstone) op het programma lijkt daar ook de kans op een zege voor Verstappen klein.

Verstappen kan alleen strijden om zeges op banen waar hij zo min mogelijk nadeel heeft van zijn zwakkere Renaultmotor, zoals later dit jaar nog op de trage en bochtige circuits in Hongarije of Singapore. Voor wereldtitelkansen moet hij overal competitief kunnen zijn. Een in de schoot geworpen podiumplek, zoals zondag in Frankrijk, is dan geen reden voor een jubelstemming.

Vanuit dat perspectief is het voor Verstappen en zijn team aftellen bij de dertien nog resterende races dit seizoen. Red Bull kondigde vorige week namelijk aan dat het vanaf volgend seizoen met Hondamotoren gaat rijden, waarmee een einde komt aan het partnerschap van twaalf jaar met Renault.

Het is een gewaagd besluit, waarbij één ding zeker is: Japanners zullen het succes van Verstappen op korte termijn in de Formule 1 bepalen.