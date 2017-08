Podium Vuelta in zicht voor Kelderman in topvorm

Kelderman verraadde daarmee zijn klasse en zag zijn concurrenten Chaves, Aru en de afzwaaiende Alberto Contador door het ijs zakken. Weg zijn even de vraagtekens die zijn persoon omringen. Kelderman kreeg in zijn tijd bij Lotto-Jumbo het verwijt niet met de druk van het kopmanschap om te gaan. Hij werd in 2014 zevende in de Ronde van Italië en won diverse jongerenklassementen, maar de verwachtingen van een top-vijfklassering in een grote ronde kon hij vooralsnog niet waarmaken.



In de Volkskrant liet Kelderman vorige week maandag ontvallen dat het 'echt onzin' is dat de druk hem teveel werd. Zijn transfer naar Sunweb dit jaar gaf hem de nodige rust. Hij had in de Ronde van Italië moeten pieken, als luxeknecht van Tom Dumoulin, de bewierookte eindwinnaar. In plaats van op het rozegekleurde podium in Milaan, zat hij na een valpartij in de negende etappe met een gebroken vinger thuis op de bank, in het Belgische Lanaken.