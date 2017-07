Podium lonkt op Silverstone, maar Verstappen is somber: 'Ik probeer er het beste van te maken'

Er baart mij helemaal niets meer zorgen dit seizoen. Ik probeer er elke race maar het beste van te maken Max Verstappen

In het eerste van de drie kwalificatiegedeelten reed hij naar de tweede tijd. Ook de tweede ronde overleefde Verstappen moeiteloos. In het derde kwalificatiegedeelte was het circuit nagenoeg opgedroogd, waarmee de omstandigheden weer normaal waren. In de Formule 1 houdt dat in dat de op papier snelste auto's ook in de praktijk dan weer de snelste zijn. Spoedig bleek wat Verstappen aan het begin van het raceweekeinde al benadrukte: zijn team Red Bull is nog steeds het derde team achter Mercedes en Ferrari.