Pluk de dag, Donny van de Beek, in het kwetsbare leven

Het was zo’n grappig moment, vorige maand op een school in de Bijlmer, waar Donny van de Beek kwam vertellen over gezond eten en sparen. Een meisje vroeg: ‘Wie bent u?’ Stoere jongens lachten om spontaniteit van buiten de voetbalbubbel.

Zaakwaarnemer Guido Albers had Van de Beek gebracht en kwam hem anderhalf uur later weer halen. Bij de auto vertelde Albers over Real Madrid, dat financieel pas op de plaats maakte na de uitbraak van het coronavirus, terwijl een transfer van Van de Beek al bijna rond was geweest. Ze zagen wel hoe het ging lopen.

Donny van de Beek moet lachen om een vraag van een leerling van de school Wereldwijs in Amsterdam-Zuid-Oost over waar hij volgend jaar voetbalt. Beeld Guus Dubbelman / De Volkskrant

Om op de vraag uit de klas terug te komen. Van de Beek is een aanvallende middenvelder van 23 jaar met gevoel voor positie. Trefzeker, specialist in één keer raken. Zaterdag hoefde hij niet mee te doen tegen Eintracht Frankfurt, want hij vliegt uit. Ajax werkt mee aan een transfer, voor pakweg 40 miljoen euro. Hij zat op de tribune, lachte en nam zijn lege waterflesje keurig mee naar beneden, terwijl hij ermee trommelde op zijn hand.

Manchester United is mogelijk zijn nieuwe club. Hoe goed Ajax ook is, hoeveel spelers tegenwoordig ook kunnen verdienen, altijd lonkt het groter, beter en meer van het buitenland. Ik dacht aan een ontmoeting met zijn ouders in 2017, na de finale van de Europa League tegen Manchester United in Stockholm. André en Gerdina reizen bijna altijd mee. Hun woorden sprankelden van liefde en zorgzaamheid voor hun zoons Donny en Rody. Rody was succesvol geopereerd aan een tumor in de rug, maar de kans op topvoetbal was voorbij.

Ik dacht dit weekeinde ook aan de finale zelf, gewonnen door Manchester United, met een meesterlijke Daley Blind. Van de Beek viel destijds in, want hij was nog niet altijd basisspeler. Abdelhak Nouri was ook mee. Hij zat op de tribune. Nog geen twee maanden later was Nouri na hartfalen geen voetballer meer. Van de Beek plengde oneindig veel tranen om zijn beste vriend.

Blind is allang terug bij Ajax. Ook bij hem zijn hartproblemen gebleken. Hij zakte vorige week weer even naar de grond, in een duel met Hertha. De camera ving vader Danny op de tribune, terwijl hij het hoofd boog. Daley voetbalt met een kastje, dat het hart indien nodig een oppepper geeft. Om zijn kwetsbaarheid voor de tweede keer in ruim een half jaar te aanschouwen, stemde verdrietig. Zo kwetsbaar en vergankelijk is alles.

Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het is verstandig om de dag te plukken. Donny van de Beek woont nog thuis, al kan hij uitwijken naar een tuinhuis en heeft hij een stulpje gekocht in Nijkerkerveen. Bij een bezoek aan Veensche Boys gaf vader André de verslaggever een flesje prik en een mars mee. ‘Voor op de terugweg.’

Donny vertelde op de school in de Bijlmer hoe hij vroeger spaarde. Hij hielp soms mee in het bedrijf van vader en stopte telkens een paar euro in zijn spaarpot. Als hij genoeg geld had, kocht hij een bal of een mooi voetbalshirt. Maar dat was vroeger, toen de toekomst een kwestie was van zalige onwetendheid.