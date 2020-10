Plotseling vertrek Honda is klap voor ambities van Verstappen en Red Bull

Red Bull-baas Christian Horner in betere tijden. Beeld REUTERS

De Japanse autofabrikant noemde als reden dat het meer wil investeren in duurzame technologie, om zo vanaf 2050 klimaatneutraal te zijn. In die ambitie past de Formule 1 niet meer. Alleen dit jaar pompte het bedrijf naar verluidt al 140 miljoen euro in de bouw en ontwikkeling van F1-motoren.

Het vertrek van de Japanners is een klap voor zowel Verstappen, Red Bull als de Formule 1. Voor Verstappen - deze week 23 jaar geworden - was de toewijding van Honda begin dit jaar een reden om zijn contract bij Red Bull te verlengen tot en met 2023. Met de Japanners aan boord had hij eindelijk een motorleverancier die zich volledig inzette voor hem. Dat was in de jaren daarvoor met Renault, dat ook nog McLaren en een eigen fabrieksteam van motoren voorziet, niet zo.

De samenwerking tussen Honda en Red Bull startte vorig jaar voortvarend. Verstappen won drie races en was in de laatste GP’s van het jaar in staat om te concurreren met de soevereine Mercedessen. Dit jaar zijn de verschillen tussen de teams alleen weer groter geworden. Ook viel Verstappen in tien races al drie keer uit met motorpech. Het onderstreepte dat er voor structureel succes nog wel even geduld nodig was.

Geen eensgezindheid

Dat had Honda niet meer. Het was al langer bekend dat er binnen de top van het Japanse bedrijf geen eensgezindheid was over de aanwezigheid in Formule 1, waardoor enkel een snel en serieus zicht op wereldtitels het bedrijf kon overtuigen in de koningsklasse te blijven.

Coureur Ho-Pin Tung denkt dat het vertrek van Honda vooral een bedrijfsmatig besluit was. Hij had in de wandelgangen van de racerij al eens opgevangen dat de Honda-ceo geen Formule 1-fan was. ‘Teken aan de wand was natuurlijk al dat ze het contract vorig jaar met maar een seizoen verlengden’, zegt hij.

Red Bull-teambaas Christian Horner zei in een persbericht te balen van de beslissing van Honda. Zijn team staat plots voor enorme dilemma's. Zonder Honda blijven enkel Mercedes, Ferrari en Renault over als potentiële motorleveranciers. Die eerste twee zullen niet meteen geneigd zijn een titelconcurrent te helpen. Met Renault ligt de vechtscheiding in 2018, waarin de twee partijen openlijk ruzieden over de geregeld haperende motoren, nog vers in het geheugen.

Horner benadrukte wel dat zijn renstal ‘voor de lange termijn’ toegewijd blijft aan de Formule 1. Of dat echt zo is, moet nog blijken. Dietrich Mateschitz, de grote baas van het energiedrankmerk, staat erom bekend dat hij zich enkel aan projecten verbindt als er succes afstraalt op zijn bedrijf. Maar de laatste F1-wereldtitel van Red Bull stamt alweer uit 2013 en zonder motorleverancier vanaf 2022 is het zicht op de volgende aanzienlijk vager geworden.

Clausule

Voor Verstappen is de situatie net zo troebel. Het is inmiddels een publiek geheim dat hij via een clausule na volgend seizoen Red Bull zou kunnen verlaten. Of er dan een stoeltje bij een ander topteam voor hem is, is sterk de vraag. Mercedes heeft sinds zijn karttijd al een oogje op hem, maar staat op het punt het contract met zesvoudig kampioen Hamilton te verlengen. Bij Ferrari is Charles Leclerc de coureur voor de toekomst.

En met Honda is het paard waar hij voor de komende jaren op wedde weggerend. ‘Voor de eerste keer had Red Bull een fabrieksmotor. Dat is een enorm voordeel’, zegt coureur Tung. ‘Je hoeft dan de auto niet meer voor de motor te bouwen, maar andersom.’ Hij denkt daarom dat Verstappen, die vrijdag niet reageerde op het vertrek van zijn motorleverancier, nadat het persbericht rond 10.00 uur uit de deur was gedaan een flinke baaldag had.

‘Ik zag hem ook niet meer tussen de gezamenlijke volgers staan bij het Instagram-account van Honda Racing’, zegt Tung.

Aan de andere kant biedt de Honda-exit misschien wel onverwachte kansen, zegt hij. ‘Toen het zo slecht ging met Renault heeft Helmut Marko (topman Red Bull, red.) weleens geopperd zelf motoren te gaan maken. Uit een eerste onderzoek bleek dat veel te duur te zijn. Nu is dat misschien anders. Er komen nieuwe regels vanaf 2022. Plus: Andy Cowell, de hoogste motorenbaas van Mercedes, is vanaf volgend seizoen een vrij man. Misschien komt dit allemaal wel net op het juiste moment.’