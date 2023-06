Plotseling slaan bij Medvedev op het gras van Rosmalen de stoppen door

Daniil Medvedev is klaar voor een service. De Rus raakte in de derde set tegen de Fransman Adrian Mannarino van slag. Beeld Getty Images

Daniil Medvedev wordt de octopus genoemd. Het lijkt soms alsof de Russische tennisser acht armen heeft, maar hij heeft er twee. Een van die twee, zijn rechter, zwaait donderdagmiddag woest door de lucht om zijn racket tegen het gras te slaan. Hij is de favoriet voor de titel in Rosmalen, de finalist van vorig jaar, de nummer drie van de wereldranglijst. Maar nu loopt het niet, bij zijn eerste grasoptreden van het seizoen.

De octopus kan ballen halen die slechts weinigen halen. Hij beweegt doorgaans vrij en snel over de baan. Maar gras is anders. Gras kan lastig zijn. Vijf titels won Medvedev (27) reeds dit seizoen. Hij wil goed zijn op Wimbledon, het grootste grastoernooi ter wereld dat begin juli gehouden wordt. Daarom staat hij hier in Brabant, in de eerste week van het grasseizoen: ervaring opdoen. Spelen, spelen, spelen. Wennen aan de ondergrond die slechts vijf weken per jaar aan bod komt in het tenniscircuit.

Medvedev heeft ook goede herinneringen aan Nederland. Eerder dit jaar won hij in Rotterdam. ‘En ik hou van dit toernooi.’ Een jaar geleden schopte hij het tot de finale in Rosmalen, die hij uiteindelijk verloor van Tim van Rijthoven.

Maar nu, in de derde set, terwijl hij zijn zojuist kapotgeslagen racket oppakt van het gras, is er geen ruimte voor mooie herinneringen aan eerder succes. Er is kortsluiting in zijn hoofd.

Grasspecialist

Hij speelt tegen Adrian Mannarino. De 34-jarige, enige voormalig winnaar die ook dit jaar deelneemt aan het toernooi. De eerste set was voor Medvedev in 4-6. De tweede voor de Fransman in 6-4. Mannarino is de nummer 52 van de wereldranglijst, maar op gras in zijn element. Hij speelde al meer dan honderd wedstrijden op deze ondergrond. Ter vergelijking: veel jonge spelers komen jaarlijks hooguit een wedstrijd of vijf in actie in het korte grasseizoen.

De derde set is er een twistpunt in de vierde game. Een bal van Mannarino is uit, ‘vrij fors naar mijn mening, al moet ik de beelden nog terugkijken’, zal Medvedev later zeggen. Beelden waren op dat moment niet beschikbaar, tot zijn frustratie. Het punt komt uiteindelijk alsnog zijn kant op, maar voor de als sympathiek bekendstaande Medvedev is het ook de druppel die de emmer doet overlopen.

‘Mijn hoofd kon het niet meer aan, ik had het beter moeten doen en anders moeten handelen’, luidt zijn conclusie na afloop. Aan excuses voor zichzelf doet hij niet. Een discussie met de scheidsrechter levert hem uiteindelijk twee waarschuwingen en een strafpunt op. Zijn concentratie is weg, terugpakken lukt niet. Met 6-2 verliest Medvedev de derde set en de wedstrijd.

Tallon Grielspoor

Eerder op de dag noemde Tallon Griekspoor – na zijn rappe winstpartij in de ochtend wel door naar de kwartfinales van het toernooi – het spel van de Rus ongewoon. Veel tennissers kiezen de aanval op gras, stappen eerder naar voren omdat spelen op gras sneller gaat.

Medvedev is een meer verdedigende speler en kiest vaak voor een positie verder achter de achterlijn. Vorig jaar dubbelde Griekspoor met de Rus. ‘Toen stond hij ook vijf meter achter zijn lijn te retourneren. In mijn ogen is dat onmogelijk op gras. Maar hij is zo op de positie van nummer één van de wereld gekomen.’

Hij heeft even nodig bij veranderende situaties, stelt Medvedev. Zo ook bij wisselen van ondergrond. Hoe beter hij de afgelopen jaren werd op de ranglijst en hoe beter zijn spel, des te lastiger het spelen op gras, zegt Medvedev. Toen hij net begon was de opdracht gewoon: zo hard mogelijk slaan. De 198 centimeter lange tennisser kan snoeihard serveren.

Hij won in die tijd wedstrijden, verloor anderen, maar dacht daar verder niet zoveel over na. ‘Nu probeer ik vaker na te denken: wat zijn de beste slagen die ik kan gebruiken? Misschien overdenk ik daardoor soms.’ Tegelijkertijd weet de intelligente Medvedev dat zijn kracht ook in een tactische aanpak schuilt.

Zijn verdere route naar Wimbledon loopt via het grastoernooi van het Duitse Halle. ‘Ik ga daar proberen wat te veranderen, maar het is lastig. Je slag aanpassen naar de situatie, dat is wat je moet doen. Iets wat ik vandaag totaal niet voor elkaar kreeg.’

Of tennis leuk is, wordt hem naderhand gevraagd? De welbespraakte Rus neemt de tijd en sluit haast filosofisch af. ‘Als je in je eerste partij verliest, is het niet leuk. Maar ik zou zeggen: soms is tennis leuk. Soms is het serieus. Soms is het teleurstellend. Maar dat bij elkaar is waarom we ervan houden.’