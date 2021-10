Plotseling is zwemmen een verdienmodel, vraag het maar aan Arno Kamminga

2020. Arno Kamminga ga blaast uit na een kwalificatiewedstrijd in Rotterdam voor de Spelen van Tokio van 2021. Beeld Klaas Jan van der Weij / de Volkskrant

Napels, Berlijn, Boedapest, Doha, Kazan, Eindhoven, Abu Dhabi. Zo ziet het reisschema van Arno Kamminga eruit van de Olympische Spelen tot Kerst. Na zijn twee zilveren medailles in Tokio is het tijd om te oogsten. De 25-jarige schoolslagspecialist kan in een paar maanden tijd tonnen bij elkaar zwemmen.

De verdiensten in de zwemsport zijn de afgelopen jaren enorm gestegen. Wereldzwembond Fina betaalt zwemmers meer uit op de World Cups, en de Oekraïense miljardair en zwemgek Konstantin Grigorishin zorgt voor flinke bonussen met zijn International Swimming League. Er staan dit najaar ook nog een EK en WK kortebaan op het programma, inclusief (grotere) prijzenpot.

Kamminga doet overal aan mee. Niet voor het geld, zegt hij. ‘Ik hou me niet echt bezig met het geld. Ik zwem voor het zwemmen, maar het is zeker een leuke bijkomstigheid.’

Kamminga moet het ook hebben van veel wedstrijden zwemmen, want sponsors zijn er niet bijgekomen sinds zijn olympisch zilver op de 100 en 200 meter schoolslag. Zijn manager Bart van Schijndel moet zelf de boer op om de schoolslagzwemmer aan te prijzen bij potentiële geldschieters. Het leverde nog niks op.

‘Ze staan hier in Nederland niet in de rij voor je. Pas als je echt zo’n status krijgt dat iedereen je kent, willen de sponsoren je. Dat is bij mij nu nog niet zo. Zwemmers zijn niet zo zichtbaar. Je bent niet elk weekend op tv’, zegt Kamminga.

De zwemmer kwam het wedstrijdarme coronajaar door dankzij de steun van vastgoedman en sportgek Dirk-Jan Bakker, die eerder grote bedragen schonk aan schaatsers Sven Kramer, Ireen Wüst en Koen Verweij. Verder heeft Kamminga alleen kledingsponsor Arena, die hem zijn zwembroeken geeft.

Miljardair Grigorishin

Het geld van de ISL komt van de Oekraïense miljardair Konstantin Grigorishin, vader van een zoon die zwemt. De zakenman vond dat zwemmers meer moesten verdienen met hun sport. Hij bedacht met de ISL een alternatief voor de wedstrijden van wereldzwembond Fina, waarmee hij jarenlang overhoop lag. Ondanks pogingen van de Fina om zwemmers te schorsen die voor zijn ISL zouden kiezen, kwam de wereldtop massaal naar zijn lucratieve evenement.

Door de concurrentie van de ISL zag de nieuwe baas van de Fina, Husain Al-Musallam, geen andere keus dan de prijzenpot van de WK van dit jaar te spekken tot een recordbedrag van 2.8 miljoen dollar. Er ontstond een risico dat zwemmers door betere verdiensten elders niet meer zouden opdraven voor een evenement als een WK.

Kamminga zwemt graag overal. Hij doet op de vier wereldbekerwedstrijden in dit najaar telkens de 50, 100 en 200 meter schoolslag. In Berlijn won hij die afstanden het afgelopen weekend allemaal, waarmee hij een bonus van 12.000 dollar pakte. Hetzelfde geldbedrag kan hij de komende weken in Boedapest, Doha en Kazan verdienen. Als Kamminga ze allemaal wint, maakt hij ook kans op de jackpot van 100.000 dollar voor de best presterende sporter.

Druk programma

Na het wereldbekercircuit gaat Kamminga meteen door naar de EK kortebaan, ook in Kazan. Daarna is er een tussenstop voor de playoffs van de ISL in Eindhoven, en als laatste meldt hij zich nog voor de WK kortebaan in Abu Dhabi. Ook daar staan mooie bedragen op het spel. Een wereldtitel in het korte bad levert nu 15.000 dollar op, 5000 dollar meer dan bij de vorige editie. In totaal kan Kamminga dit najaar meer dan twee ton verdienen in het buitenland.

Maar ook zwemmers die geen Arno Kamminga heten, doen goede zaken. De best verdienende Nederlandse zwemmer in de ISL is Ranomi Kromowidjojo, die op de Spelen van Tokio ver verwijderd bleef van de medailles maar wel 35.300 dollar verdiende in de ISL. Vorig jaar kwam de Amerikaan Caeleb Dressel als rijkste zwemmer uit de competitie. Dressel won in de corona-editie in zes weken tijd bijna 300.000 dollar.

Rugslagspecialiste Kira Toussaint verdiende dit jaar tot nu toe 30.350 dollar in de ISL, meer dan Kamminga die is blijven steken op 11.450 dollar. Sprinter Thom de Boer zwemt naast zijn fulltime baan, maar verdiende in de teamcompetitie ook al 23.200 dollar.

In de tijd van Pieter van den Hoogenband viel er geen droog brood te verdienen in het bad. De drievoudig olympisch kampioen liep binnen door zijn lucratieve sponsordeals. Zijn manager uit die tijd, Ralph van Baasbank, kan zich niet herinneren dat er ooit iets binnenkwam qua prijzengeld. ‘Misschien was er een enkele keer een invitatietoernooi, maar prijzengeld? Nee. Pieter moest het hebben van zijn contracten met Nike, Zilveren Kruis, Lotto.’

Waar is Adam Peaty?

Eén belangrijke naam ontbreekt in het overvolle zwemprogramma van dit najaar: Adam Peaty. De aartsrivaal van Kamminga haalt elders een salaris op. De Britse zwemmer treedt momenteel in de dansshow Strictly Come Dancing op. Peaty is doorgedrongen tot week drie van het programma. Kamminga moedigt dat alleen maar aan. ‘Elke dag dat hij niet in het zwembad ligt, is voor mij winst.’