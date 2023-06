Ploeterend haalt FC Twente weer Europees voetbal, een mooi geschenk van scheidend coach Ron Jans aan de club

Trainer Ron Jans omhelst matchwinnaar Joshua Brenet. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Ron Jans zei het een tikje geëmotioneerd, zoals hij dat zo goed kan, en met zoveel overtuiging dat het publiek met een hard applaus liet weten dat het zijn woorden geloofde. ‘Spelers’, zei hij in zijn afscheidspraatje op het veld van de Grolsch Veste, ‘ik zie ze niet als profs, dat zijn mijn jongens. Ik ben zo gek met jullie en jullie hebben ons zoveel gegeven.’

Heel veel enthousiaster kan iemand niet afscheid nemen, stralend vertelde Jans aan iedereen hoe fantastisch hij het wel niet had gehad. Niet zo gek ook, want nadat hij was verdwaald in een racismerel in de Verenigde Staten vond hij in Enschede niet alleen het plezier terug, maar ook het succes.

Het laatste cadeautje dat hij achterliet is plaatsing voor de Conference League, voor de tweede keer zorgt hij ervoor dat Twente Europa in kan. Zondag gebeurde het met de tong op de knieën, in een snikhete Grolsch Veste werd Sparta met 1-0 verslagen. Een doelpunt van Joshua Brenet was precies genoeg na de 1-1 in de heenwedstrijd en meer zat er aan het eind van het seizoen ook echt niet in.

‘Het was een verschrikkelijke wedstrijd’, vond Twente-verdediger Robin Pröpper. ‘We wilden powervoetbal spelen, maar met deze temperatuur is dat best lastig. De krachten vloeiden op een gegeven moment weg.’

Geploeter

Het geploeter kwam van beide kanten, maar desondanks waren de play-offs dit jaar een ode aan het vakwerk van twee coaches, aan twee trainers die alles uit hun ploegen haalden. Maurice Steijn stapte vorig jaar dapper in bij Sparta toen degradatie dreigde en beleefde nu een seizoen dat vanaf begin tot bijna het eind te mooi was om waar te zijn. Twente-keeper Lars Unnerstall en de lat zorgden er zondag voor dat het niet helemaal uit de hand liep.

Twente was het ook aan zijn stand verplicht om te winnen, het missen van Europees voetbal zou een grote teleurstelling zijn geweest. Want zo gaat dat, fans wennen snel aan succes. Dan vergeten ze bijna dat Twente in 2019 nog in de eerste divisie speelde en een jaar later als veertiende eindigde. Op die plek stond hun club toen Jans kwam.

Met slechts vier keepers en acht veldspelers stond hij in juni 2020 op het veld, meer spelers had zijn nieuwe club niet onder contract. Maar er was een slimme, ervaren technisch-directeur, Jan Streuer, die een voetballegertje met huurlingen bij elkaar scharrelde. Jans eindigde er als tiende mee, waarna vorig jaar de echte sprong volgde: vierde, nog boven AZ.

‘En dit seizoen hebben wij heel wat wedstrijden gehad dat ik echt met plezier op het veld stond’, zegt Pröpper. Vorig jaar was Twente vooral degelijk, dit jaar liet Jans zijn ploeg ook nog eens leuk voetballen.

Twente kan weer trots kan zijn op de club, dat is het grootste cadeau van Jans. Dat komt door het succes, maar het komt ook omdat de trainer door heeft hoe belangrijk de club is voor de omgeving. En hoe leuk de omgeving het vindt om gewaardeerd te worden.

Leuke mensen in De Lutte

Daarom prijst hij in zijn afscheidspraatje zijn woonplaats De Lutte ‘waar alleen maar leuke mensen wonen’ en werkt hij aan een playlist met nummers die zijn periode in Twente weerspiegelen. ‘Jij krijgt de primeur niet’, zegt hij tegen een journalist van een landelijke krant. ‘Die gaat naar de regionale media.’ In zijn laatste wedstrijd kon hij clubicoon Wout Brama, die stopt met voetballen, nog een basisplek geven.

Het komt bij Jans altijd natuurlijk over. Hij is gewoon fijn bezig, met ‘zijn jongens’. Spelers van wie hij heus ook wel weet dat ze uiteindelijk toch prof zijn, voor wie het succes kansen geeft voor een volgende stap.

Van de basis van zondag is Zerrouki al weg (naar Feyenoord), Cerny onderweg (naar Wolfsburg), Julio Plegezuelo op weg naar de uitgang, Joshua Brenet is ‘heel benieuwd waar zijn plafond ligt’, Virgil Misidjan is transfervrij en ‘weet al wel een beetje wat hij wil’, Gijs Smal wil ‘het maximale uit zijn loopbaan’ halen en Lars Unnerstal ‘weet dat andere clubs naar hem kijken’.

Ze zullen misschien niet allemaal vertrekken, maar het is afwachten welke ploeg Joseph Oosting, de opvolger van Jans, straks op kan stellen. Ook Streuer zal vertrekken, maar hij staat zijn opvolger Arnold Bruggink de komende tijd nog wel bij.

‘Als je twee goede seizoenen hebt gedraaid, kun je misschien ook weer naar andere spelers kijken’, hoopt Pröpper. ‘Dat is onze verdienste.’

En die van Jans, die ‘in ieder geval een paar maanden’ een sabbatical neemt. Bij de voorronde van de Conference League zal hij straks op de tribune zitten. ‘Dat lijkt me een mooi moment om iedereen te komen aanmoedigen.’