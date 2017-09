Ploeterend Ajax mist zekerheden

Brede selectie

Geen Europees voetbal het verdere seizoen, terwijl de club nog maar drie maanden geleden de terugkeer bij de Europese top aankondigde met de finale van de Europa League. Alleen de titel is een serieuze prijs. Maar ja, het is nog zo vroeg in het seizoen. De selectie is breed, en dan is het telkens een week wachten op wedstrijdjes die Ajax normaliter in bijna elk systeem wint. PEC-thuis. Dan ADO-uit, terwijl Feyenoord deze week Manchester City ontvangt en Vitesse Lazio Roma.



Dus dan is het experiment dichtbij, al is het uit verveling. Het is in een korte periode tegen Rosenborg en VVV goed gegaan met Huntelaar en Dolberg samen, want de verleiding is groot: je hebt twee goede spitsen, dus stel je ze allebei op, maar je laat ook de aanvallers op de vleugels staan, want dat is nu eenmaal de huisstijl. Dat moest dus een keer vanaf de aftrap gebeuren. Zaterdag dus, en het leverde een snelle treffer op, een schitterend staaltje van Huntelaar, achter het standbeen langs.