Pliskova verslaat Williams met buitenaards spel op Australian Open

Karolina Pliskova heeft een punt gescoord tegen Serena Williams. Beeld AFP

Dan maar alles-of-niets, dacht ­Pliskova. Veel keuze had de 26-jarige Tsjechische ook niet meer. Williams had sinds 2010 geen wedstrijd meer verloren waarin ze een matchpoint had gekregen. Pliskova koos voor de aanval. Ze sloeg in de rally vier keer voluit met de forehand, zonder angst. Williams werd in het defensief gedwongen. Daarbij verzwikte de Amerikaanse haar enkel, hinkte wat en verloor het punt. Kon het dan toch nog?

Williams kreeg daarna nog drie matchpoints, maar de Tsjechische ging beter spelen met ieder punt dat ze wegsloeg. Ze won zes games op rij om ­uiteindelijk de wedstrijd te winnen met 6-4, 4-6, 7-5. Vol bewondering zei Williams op de persconferentie na de wedstrijd: ‘Ik heb op die matchpoints niets verkeerd gedaan. Zij speelde als van een andere planeet. Misschien wel haar beste tennis ooit. Ik heb echt nog nooit zo iets gezien.’

Het was een zeldzame inzinking van Williams, die er juist om bekendstaat nooit te breken. Had ze dan toch te veel last gehad van haar verzwikte enkel? ‘Nee, het had niet per se iets te maken gehad met mijn enkel. Pliskova viel mijn matchpoints als een gek aan. Natuurlijk, ik maakte ook fouten, maar zij was vooral erg goed.’

Met het verlies komt er een voorlopig einde aan de jacht van Williams op het record van Margaret Court. De

37-jarige Williams won haar laatste grandslamtoernooi in 2017 in Australië en kwam daarmee op 23. Ze was toen al weken zwanger. Na haar zwangerschapsverlof stond ze vorig jaar in de finales van Wimbledon en de US Open, maar de evenaring van het record van 24 zeges moet nog even wachten. ‘Dat record pak ik, vroeg of laat’, zei Williams strijdvaardig na afloop.

Zwangerschapsverlof

Williams stond eerste op de wereldranglijst toen ze twee jaar geleden met zwangerschapsverlof ging. Bij haar terugkeer moest ze beginnen op plek 491. Inmiddels staat ze zestiende, de eerste plek is nog ver weg. In Melbourne zijn er drie vrouwen die kans maken om die prestigieuze plek na 48 weken over te nemen van Simona Halep.

Pliskova staat nummer acht van de wereld, maar verzekerde zich door de zege op Williams van een flinke lading punten. Ook haar landgenoot Petra Kvitova (zesde van de wereld) deed goede zaken met haar plek in de halve finale. Zij treft daar de Amerikaanse Danielle Collins. De 25-jarige Amerikaanse is de verrassing van het toernooi.

De grootste kanshebber voor die eerste plek is de tegenstander van Pliskova in de halve finale: Naomi Osaka, nu nog nummer vier. Met de vroege uitschakeling van de top-3 heeft Osaka van de overgebleven vrouwen de meeste punten: 5.270. Mocht ze na dit toernooi boven aan de ranglijst eindigen, wordt ze de eerste Japanner – man of vrouw – die zo hoog eindigde.

En de 21-jarige Japanse is ambitieus. Voor haar overwinning op de US Open eind vorig jaar, had ze nog nooit de kwartfinale van een grandslamtoernooi gehaald. ‘Tot een paar maanden geleden had ik er alles voor over gehad om een halve finale te halen. Nu ik een grandslamtoernooi heb gewonnen, neem je daar geen genoegen mee. Het is een raar gevoel: nu wil ik ook dit toernooi winnen.’

Zelfvertrouwen

Osaka weet dat het moeilijk gaat worden tegen Pliskova. In onderlinge ontmoetingen staat het 2-1 voor de Tsjechische, wier zelfvertrouwen alleen maar is gegroeid na de wonderbaarlijke comeback tegen Williams. Pliskova: ‘Het is geen zelfoverschatting omdat ik van Serena heb gewonnen, maar ik kan van iedereen winnen. Zo is het nu eenmaal.’