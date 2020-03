Plezier en eerzucht drijven Kramer naar zijn vijfde Spelen

Beeld BSR Agency

Het is 2022 en in Beijing springt de bijna 36-jarige Sven Kramer na de olympische 5 kilometer op het hoogste schavot. Hij luistert nog één keer naar het Wilhelmus en vertelt daarna tegen NOS-verslaggever Bert Maalderink dat het mooi is geweest. Zijn carrière zit er op.

Dit scenario moet Kramer voor ogen hebben gehad toen hij vrijdag via een persbericht bekend maakte wat er al langer zat aan te komen: hij gaat op voor zijn vijfde Olympische Spelen. In een verklaring liet Kramer optekenen dat het plezier in schaatsen zijn belangrijkste drijfveer is. Wie de Fries een beetje kent, weet dat plezier bij hem vooral gepaard gaat met winnen. Eerzucht is in zijn geval een beter woord.

Met vier gouden plakken is Kramer de succesvolste mannelijke olympiër uit Nederland, maar toch onderhoudt hij een haat-liefdeverhouding met de Spelen. Zo heersen als tijdens allround-kampioenschappen, lukte hem nimmer in Turijn, Vancouver, Sotsji en Pyeongchang.

Alle keren kwam hij uit op vier afstanden en viermaal leek hij kanshebber voor goud. De 10 kilometers op de Spelen verloor hij door zijn tegenstanders, zijn coach of zijn eigen fysiek ongemak. Op de 1.500 meters was hij niet opgewassen tegen de specialisten. Zelfs de ploegenachtervolging ging vaak de mist in.

Beijing moet voor een happy-end zorgen. Daarmee legt Kramer zichzelf nogal wat druk op. Het lichaam piept en kraakt, al jaren. In een openhartige bui vertelde hij eens dat zijn veters strikken soms een probleem kan zijn. Vorig jaar vertilde hij zich nog aan een koffer. En juist toen hij afgelopen seizoen eindelijk zijn rugklachten onder controle leek te hebben, volgde er een aanrijding tijdens een trainingskamp in Inzell, waarna hij weer met een terugslag te maken kreeg. Het dieptepunt was een dertiende plek op de 5 kilometer bij de wereldbekerwedstrijd in Minsk. Nog nooit was hij zo laag geëindigd.

Ondertussen is een nieuwe generatie schaatsers opgestaan die hem voorbij is gestreefd. De Noor Sverre Lunde Pedersen werd in 2019 wereldkampioen op de 5 kilometer. Op de afgelopen WK afstanden meldde zich de Canadees Graeme Fish als nieuwe rivaal op de stayersafstanden. Maar het was vooral zijn teamgenoot Patrick Roest, drievoudig wereldkampioen allround, die hem dwarsboomde. Hij was de afgelopen twee seizoenen bijna altijd sneller dan Kramer op de 5 kilometer.

Aan de andere kant: vaak als Kramer werd afgeschreven, richtte hij zich weer op. Het zijn periodes dat zijn lichaam weer doet zijn hoofd wil. Niemand in het schaatsen benadert de sport zo professioneel als hij. Naar elk toernooi, waar dan ook in de wereld, gaat een op maat gemaakt matras mee. En als het moet, zoals afgelopen winter, regelt hij een privévliegtuig om in comfortabele stoelen en zonder veel wachttijd van Calgary naar Salt Lake City te reizen.

Daar, op de WK afstanden in Salt Lake City eindigde hij als tweede, op een halve seconde van Ted-Jan Bloemen. Het was die prestatie in de Utah Oval die hem de overtuiging gaf dat er nog altijd wat te halen valt in Beijing. Een moeilijke, maar geen onmogelijke missie. Wat in zijn voordeel spreekt: de wedstrijd is niet op een hooglandbaan, zoals op de afgelopen WK afstanden in Salt Lake City, waar vooral de Canadezen van profiteerden.

Het zal vooral een gevecht worden tegen zichzelf en de tijd. En misschien ook wel de druk die hij zichzelf heeft opgelegd. In feite draait het de komende twee jaar nog maar om twee afstanden: de 5 kilometer en de ploegenachtervolging.

Mocht het droomscenario van goud op de 5 kilometer onhaalbaar blijken, kan de landenwedstrijd uitkomst brengen. Goud op de ploegenachtervolging is een realistisch doel, gezien de kracht van de Nederlandse ploeg. Hoewel Kramer die driemansdiscipline altijd minder belangrijk heeft gevonden dan de individuele afstanden, ervaart hij een troostprijs op de laatste dag van zijn loopbaan wellicht als een hoofdprijs.