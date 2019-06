Pleister voor zwaargewonde Chris Froome: hij heeft ook de Vuelta van 2011 gewonnen

Terwijl Chris Froome op de intensive care in Saint-Étienne lag bij te komen van een zes uur durende operatie, kende de internationale wielerunie UCI hem de zege toe van de Ronde van Spanje in 2011. In het bloedpaspoort van de oorspronkelijke winnaar, de Spanjaard Juan José Cobo, zijn jaren na dato verdachte bloedwaarden aangetroffen in de periode dat hij de Vuelta won. Froome werd destijds tweede. Bauke Mollema schuift door naar de derde plek, de eerste podiumplek in zijn carrière. Cobo is al vijf jaar gestopt als renner.

Of het goede nieuws Froome heeft bereikt, is nog maar de vraag. De viervoudig Tourwinnaar kwam woensdag in het Criterium du Dauphiné zwaar ten val en brak daarbij zijn rechterdijbeen, heup, elleboog en een paar ribben.

Froome was woensdagmiddag, iets na 13.00 uur, bezig met de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné, toen hij een hand van zijn stuur haalde om zijn neus te legen. Op dat moment werd zijn voorwiel door een rukwind weggeslagen. De teller van Froome gaf 54 kilometer per uur aan. Hij schuurde langs een betonnen rand en kwam daarna hard ten val op zijn rechterkant.

Horrorcrash

Zijn Nederlandse ploeggenoot Wout Poels was getuige van de horrorcrash. ‘Ik ben een uur in shock geweest. Het was de vreselijkste valpartij die ik ooit heb gezien’, zei hij. Een toeschouwer die de Brit te hulp was gesneld vertelde in de Franse sportkrant L’Équipe dat Froome nog bij bewustzijn was na de val. ‘Hij vroeg onophoudelijk wat er precies was gebeurd.’

Een ambulance van de organisatie stond toevallig 100 meter verderop geparkeerd. In het bijzijn van zijn coach Tim Kerrison en mecanicien Gary Blem werd Froome verzorgd. Daarna werd hij naar het ziekenhuis van Roanne gebracht. Daar landde rond 17.00 uur een helikopter met vijf medische assistenten die de renner van Ineos naar een gespecialiseerde kliniek in Saint-Étienne vlogen.

Direct na het ongeluk noemde teambaas Dave Brailsford de situatie van Froome ‘zorgelijk’ en vroeg hij zich hardop af: ‘Hoe zal Chris hier ooit van herstellen?’ Een dag later was de toon een stuk positiever. In een persbericht liet zijn ploeg weten dat de artsen tevreden waren over de vooruitgang die is geboekt bij Froome, die zelf al zou hebben gesproken over zijn revalidatie. Volgens Gilbert Versier, de chirurg die de Brit opereerde, zal het zware letsel Froome niet beletten om in 2020 weer helemaal terug op niveau te zijn.