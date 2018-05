Platini geeft manipuleren loting WK ’98 toe: 'we hebben een trucje uitgehaald'

Voor het eerst heeft een hoge voetbalofficial toegegeven dat de loting bij een WK is gemanipuleerd. 'We hebben een trucje uitgehaald’, zei Michel Platini vrijdag op de Franse radio over de WK-finale van 1998, die ging tussen Brazilië en Frankrijk. Platini was destijds voorzitter van de Franse WK-organisatie.

De gevallen vedette van weleer bevestigt daarmee wat velen al langer vermoedden: dat er behalve bij de toewijzing van de WK’s ook met de speelschema’s is gesjoemeld. Bij de loting voor het WK van 1998 werd Brazilië als regerend wereldkampioen in groep A ingedeeld en gastland Frankrijk in poule C. Zo voorkwam de Fifa dat beide landen elkaar al voor de finale zouden treffen, als ze tenminste als groepswinnaars de knockoutfase bereikten. Daarin versloeg Brazilië in de halve finale Nederland na strafschoppen.

Platini noemde het de normaalste zaak van de wereld dat het Franse thuisvoordeel maximaal werd uitgebuit. ‘Brazilië Frankrijk, dat was voor iedereen de droomfinale’, zei hij tegen radiozender France Bleu. ‘We hebben toch niet zes jaar besteed aan het organiseren van een WK om niet zulke trucjes uit te halen? Je denkt toch niet dat de andere landen dit op hun eigen WK’s niet hebben gedaan?’

Brazilië Frankrijk (0-3) was alleen al uit commercieel oogpunt de ideale eindstrijd voor de wereldvoetbalbond: het thuisland versus de wereldkampioen, met Ronaldo in de spits. In de finale in het Stade de France was Ronaldo, mogelijk vanwege een epileptische aanval kort voor de wedstrijd, geen schim van zichzelf.

KNVB heeft nooit iets gemerkt

De Fifa was er destijds open over dat Brazilië en Frankrijk beide aan een uiteinde van het speelschema terecht zouden komen, hoewel de bond dat besluit verder niet toelichtte. Sepp Blatter, in 1998 eerst secretaris-generaal en daarna voorzitter van de Fifa, ontkent daarom met klem dat er sprake was van manipulatie.

‘Het is volstrekt normaal wat daar toen is gebeurd’, aldus de Zwitser tegen persbureau AP. ‘Ik snap niet waarom hij hier nu mee komt.’ Een loting wordt per definitie op allerlei manieren beïnvloed. Zo kunnen sommige landen om geografische redenen niet bij elkaar in een groep komen.

De KNVB zegt van manipulatie bij lotingen nooit iets te hebben gemerkt, ‘bij welk toernooi dan ook. Deze uitspraken komen op het conto van Platini’, reageert de voetbalbond.

Blatter zei twee jaar geleden dat hij zelf had gezien hoe de loting van ‘een Europees toernooi’ werd gemanipuleerd, bijvoorbeeld door balletjes eerst te verhitten of te bevriezen. Platini was jaren voorzitter van de Europese voetbalbond. Mogelijk proberen de twee elkaar te raken met wederzijdse beschuldigingen: beide gevallen voetbalbestuurders zijn geschorst na een onderhandse miljoenenbetaling en leven in onmin sinds Platini Blatter van zijn troon bij de Fifa probeerde te stoten.