Plan A van volleybalcoach Caprara: lengte moet kwalificatie veiligstellen

Spelverdeler Laura Dijkema (14) zet een aanval op tijdens het WK in 2018 in Japan. Beeld Ronald Hoogendoorn

De keuze van de nieuwe volleybalbondscoach Gianni Caprara liet zich raden. Voor het erop-of-erondertoernooi van volgende week, de vijf wedstrijden van de olympische kwalificatie (OKT) in Apeldoorn, heeft hij zich in eerste instantie gericht op de in topvolleybal vaak beslissende factor: lengte.

‘Ik heb mijn langste speelsters opgesteld’, sprak de Italiaan na de derde gewonnen oefenwedstrijd tegen Duitsland. Die strategie was voorspelbaar, toen Caprara de hem zo bekende expat Floortje Meijners uit Italië meenam. Zij was dertien jaar geleden voor het laatst van de partij in de nationale ploeg.

Meijners, 1 meter 92 lang, maakte donderdag in Ballsport Halle 3 van het olympische trainingscentrum van Kienbaum een vlekkeloze indruk. Zij kwam bij haar aanvalsballen, soms hard, soms superieur geplaatst, boven de Duitse blokkering uit. Zij vormde met de 1.93 lange Robin de Kruijf, de kersverse clubwereldkampioen, een sterk blok op linksvoor en haar sprongservice was een extra ­wapen.

Meijners heeft de 12 centimeter kleinere aanvoerder Maret Balkestein-Grothues uit de basis verdreven. Die heeft met haar fluwelen armen de beste service-ontvangst van de ploeg, maar zij heeft haar beperkingen in aanval en blokkering. Grotendeels te herleiden tot haar gebrek aan centimeters.

‘Caprara kwam het mezelf vertellen, zijn keuze voor lengte. Ik accepteer het. Want ik kan veel veranderen in mijn spel, maar ik ben niet lang. Dat kan ik nu eenmaal niet veranderen’, aldus de captain die in het vroegere Oost-Duitse topsportcentrum bepaald geen uit het veld geslagen indruk maakte. Tegen Duitsland speelde zij donderdag twee volledige sets en in de drie andere sets ­verzorgde zij enkele goede invalbeurten.

Dat is wat de relaxed ogende Caprara enorm waardeert in de ploeg die hij sinds vrijdag onder zijn hoede heeft: de instelling. ‘Ik ga hier niet zeggen dat Floortje Meijners goed gespeeld heeft of dat zij bijzonder klaar is voor het OKT van volgende week. Het mooie aan dit team is, voor mij, dat iedereen klaar is voor volgende week. Mijn tweede spelverdeler, mijn tweede libero, iedereen.’

Kampioenenmaker

De Italiaanse kampioenenmaker leunt in eerste instantie, voor de eerste wedstrijd van dinsdagavond tegen Azerbeidzjan, op lengte en bewezen kwaliteit. Hij brengt als eerste spelverdeler Laura Dijkema (1.84) in het veld. Hij werkt met haar bij zijn club in Florence, Il Bisonte Firenze, en kent haar als geen ander. De minste aanwijzing is genoeg voor een geslaagde uitvoering.

Het middenblok is snel bewegend en is in handen van Robin de Kruijf (1.93 meter) en Yvon Beliën (1.88). De passer-lopers, de vrouwen die de bal ontvangen en naar het net snellen voor de smash, zijn Anne Buijs (1.91) en Floortje Meijners (1.92). De vrouw die de meeste aanvalsballen krijgt is de geroemde diagonaalaanvaller Lonneke ­Slöetjes (1.92) die nu volop steun krijgt van andere aanvallers.

‘Dit is mijn ploeg voor plan A. Dat is het eerste plan, voor wedstrijd één, maar we hebben hier in Duitsland ook gewerkt aan plan B, C en D. En dan komen andere speelsters in het veld en die kunnen het ook’, aldus Caprara die zijn beoordeling van de drie gewonnen oefenwedstrijden zuinig hield.

‘Van mij hoeft er niet perfect gespeeld te worden. Het gaat mij erom dat speelsters na een rally, gewonnen of verloren, zien hoe er ook beter gespeeld had kunnen worden. Ik wil dat ze zich ontwikkelen in hun spel. Elke punt, elke set weer. Dan ben ik een tevreden coach’, aldus de Italiaan die soms met de handen in de zakken het spel van zijn volleybalsters kon bekijken.

Slimme speelsters

Hij overlaadde de vrouwen, vijftien in ­getal, duidelijk niet met informatie. ‘Een enkele aanwijzing, dat moet het doen. Te veel informatie werkt niet. Deze speelsters zijn clever. Ik heb werkelijk niets te klagen.’

Caprara heeft met zijn uitgebreide technische staf in Duitsland de eerste drie wedstrijden van het OKT voorbereid. Azerbeidzjan kent hij als zijn broekzak: hij was er van de zomer nog bondscoach. Over de Bulgaren is hij ook goed geïnformeerd. Polen vormt een klein raadsel door de interne ruzies die rond de coach van dat team lijken te bestaan.

Oudejaarsavond ging Caprara om 10 uur naar zijn kamer. Een film kijken. ‘Nee, geen volleybalvideo.’ De toost op het nieuwe jaar om middernacht liet hij schieten. Het lawaai van het vuurwerk kwam ook niet bij hem binnen. Dat denkt hij te bewaren voor de week in Apeldoorn als de Nederlandse volleybalsters mogen bewijzen toch echt weer een plaats op de Olympische Spelen waard te zijn. Dat perspectief was wat verbleekt geraakt, maar er is stevig aan gepoetst tijdens de jaarwisseling.