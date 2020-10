Plaats je maar eens voor de marathon van Tokio nu veel races zijn geschrapt

De halve marathon van Egmond, met onder andere Mohamed Ali (op blauwe schoenen). Beeld ANP

Ali – die vanwege zijn tengere voorkomen in de verste verte niet lijkt op de bokslegende – wijzigde zijn plannen al talloze keren dit seizoen. Komend weekeinde wilde hij de olympische limiet van 2.11,30 in Slowakije lopen, maar dinsdag kreeg hij het nieuws dat de wedstrijd vanwege nieuwe maatregelen niet door kan gaan. ‘Ik zou in Rotterdam lopen, ging niet door. Daarna in Amsterdam, ging ook niet door. Nu dit weer. Ik weet niet wanneer er weer een kans komt. Alles is onzeker op het moment’, zegt Ali telefonisch vanuit zijn trainingskamp in Frankrijk.

Geen debuuttijd

Ali heeft de pech dat hij nog geen debuuttijd heeft staan. Daarom komt hij de grote marathons, de enige wedstrijden die met veel beperkingen nog wel door lijken te gaan, niet in. Komende zondag behoort Frank Futselaar wel tot de selecte groep die met de corona-editie van de Londen Marathon mee mag doen. Futselaar doet in Londen een poging om de olympische limiet te lopen.

De Nederlander krijgt hulp van olympisch kampioen Mo Farah, die gaat hazen bij de wedstrijd. Ook de beste marathonlopers van dit moment, Eliud Kipchoge en Kenenisa Bekele, nemen het daar tegen elkaar op. Er is een alternatief parcours bedacht met negentien rondjes van iets meer dan twee kilometer zodat de drukke straten in de binnenstad worden vermeden.

Farah is een goede vriend van Ali. Hij probeerde tevergeefs nog wat voor elkaar te krijgen bij de organisatie. ‘Mo probeerde mij in die wedstrijd te krijgen, maar ze waren onverbiddelijk. Als je geen tijd hebt staan, eisen ze een pr op de halve marathon van 62,30 seconden. Mijn pr is 63,09.’

In de wachtkamer

Ali zat in zijn leven vaker in de wachtkamer. De 30-jarige atleet verliet zijn familie in het door een burgeroorlog verscheurde Somalië in 2009. Hij kwam via omzwervingen in het asielzoekerscentrum in Ter Apel terecht. Zes jaar wachtte hij op een Nederlands paspoort, maar ook toen mocht hij nog niet voor Nederland lopen vanwege een regel van de wereldatletiekfederatie.

World Athletics bevroor alle naturalisatieprocedures omdat landen als Turkije en Qatar er een gewoonte van hadden gemaakt om snelle Afrikanen te ‘kopen’. In 2019 kreeg Ali eindelijk groen licht. Dit jaar zit de pandemie hem in de weg.

Michel Butter behoorde ook de groep Nederlandse marathonlopers met het plan om zich te plaatsen voor Tokio. Hij gebruikte de periode waarin er geen wedstrijden waren voor bezinning en kwam er achter dat zijn niveau niet meer past bij zijn ambitie. In januari zwaait Butter af op de halve marathon van Egmond.

Bart van Nunen koestert nog wel een olympische droom. Hij staat op de startlijst voor Valencia op 6 december, waar ook alleen elitelopers van start mogen gaan. Abdi Nageeye, de enige marathonloper die zich al voor Nederland geplaatst heeft voor de Spelen, loopt ook in Valencia. Khalid Choukoud staat niet op de startlijst van Londen of Valencia, hij wacht mogelijk tot er in het voorjaar weer een kans komt. Mohamed Ali kwam Valencia niet in omdat ook die organisatie alleen lopers welkom heet die al een keer een race over 42,195 meter hebben gelopen.