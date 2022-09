Pijnpunten PSV komen tegen FC Twente genadeloos aan het licht

PSV'er Cody Gakpo duikt op voor FC Twente-keeper Lars Unnerstall, maar zal deze kans niet benutten. Beeld Pro Shots / Ron Jonker

Als de uitwedstrijd tegen FC Twente een examen was, zakte PSV zaterdagavond met een ruime onvoldoende in de sfeervolle Grolsch Veste. Na vier overwinningen tegen relatief makkelijke tegenstanders als Emmen, Go Ahead Eagles, Excelsior en Volendam bleek de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij niet opgewassen tegen de fris voetballende subtopper uit Enschede.

Van Nistelrooij laakte de instelling waarmee zijn spelers voor rust op het veld stonden, waardoor PSV al in de eerste helft een 2-0-achterstand opliep. Maar wie verder keek, zag dat er meer schort aan het spel van de Eindhovenaren. Drie pijnpunten uitgelicht.

1. Verdedigend kwetsbaar

Bij zijn presentatie als trainer van PSV onderstreepte Van Nistelrooij dat het aantal tegendoelpunten omlaag moet. Onder voorganger Roger Schmidt slikte PSV vorig seizoen 42 doelpunten in de eredivisie. ‘Historisch gezien blijkt het aantal tegendoelpunten vaak beslissend te zijn in de strijd om de titel’, zei de oud-spits van Manchester United en Real Madrid.

Maar ook dit seizoen is de verdediging de achilleshiel van PSV. De ploeg kreeg in tien officiële wedstrijden al zestien doelpunten tegen. Het lukte PSV nog niet één keer om de nul te houden. Het heeft deels te maken met de kwaliteiten van de verdedigers en deels met de organisatie als de tegenstander de bal heeft.

Net als tegen Monaco en Rangers (voorronde Champions League) gaf PSV tegen Twente te veel ruimte weg als de Tukkers de bal hadden. De aanvallers liepen naar voren terwijl de verdedigers een stap terug zetten, waardoor PSV zichzelf als een harmonica uit elkaar trok. ‘Ik snap dat er al snel naar de defensie wordt gekeken, maar verdedigen doe je met het hele team’, zei Jordan Teze.

De international speelt dit seizoen afwisselend als rechtsback en centrale verdediger, als bewijs dat Van Nistelrooij nog zoekende is naar de juiste samenstelling in de laatste linie. Tegen Twente vormden André Ramalho en Armando Obispo het centrale duo en begon Phillipp Mwene op de bank. Het komt de stabiliteit tot dusver niet ten goede.

‘Je zoekt naar vastigheid en en kijkt naar andere combinaties’, aldus Van Nistelrooij. ‘Wat brengt ons rust en geeft stabiliteit? Het is duidelijk dat we daar naar op zoek zijn.’

2. Gebrek aan voetballend vermogen

Van Nistelrooij wil met PSV graag wedstrijden vanuit balbezit domineren. Via een geduldige opbouw moet zijn ploeg tot kansen zien te komen. Maar tegen de sterkere tegenstanders brak het gebrek aan voetballend vermogen de ploeg tot nu toe juist op. Een duidelijke lijn in balbezit valt nog onvoldoende te ontdekken.

Op bezoek bij Twente, dat tegenstanders het liefst zo snel mogelijk af jaagt in eigen stadion, koos PSV ervoor om de lange bal te spelen richting Cody Gakpo en zo de vroege druk van de thuisploeg te omzeilen. De bezoekers kwamen voor rust nauwelijks in de buurt van het doel van keeper Lars Unnerstall en creëerde via Gakpo slechts één kans uit een counter.

‘Het gaat erom dat je goede afwegingen maakt: wanneer bouw je wel op en wanneer niet’, aldus Van Nistelrooij. ‘Dan heb je het over topniveau als je gaat herkennen waar de ruimtes liggen en wie de vrije man is. Maar toen we met 2-0 achter kwamen zakte het vertrouwen. Daardoor gingen de momenten dat we konden voetballen verloren en kozen de spelers voor zekerheid.’

Een belangrijke rol in balbezit lijkt dit jaar weggelegd voor Xavi Simons. Het 19-jarige talent, dat deze zomer overkwam van Paris Saint-Germain, begon tegen Twente in de spits, maar bewees na rust met zijn voetballende vermogen een meerwaarde te zijn op het middenveld.

3. Geen goed alternatief voor Luuk de Jong

Met het terughalen van Luuk de Jong leek PSV deze zomer een oplossing te hebben gevonden voor het spitsenprobleem. Maar nu de 32-jarige aanvaller door een kuitblessure een paar weken niet inzetbaar is, blijkt hoe groot het gat is dat hij achterlaat. Een goed alternatief is niet voorhanden.

Tegen Twente begon Simons, van nature een middenvelder, in de punt van de aanval. Na rust mocht de pijlsnelle, maar minder balvaste Yorbe Vertessen het proberen in de spits. Het zijn heel andere types dan De Jong, die PSV met zijn kopkracht al vaker een dienst bewees en geldt als sterk aanspeelpunt.

Carlos Vinícius kwam qua postuur het meest in de buurt van De Jong. Maar de bonkige Braziliaan ontbeerde kwaliteit. PSV liet de spits, die werd gehuurd van Benfica, vorige week naar het Engelse Fulham gaan. Met de vele lange ballen die PSV voor rust hanteerde, had de ploeg een type De Jong goed kunnen gebruiken.

‘We hebben geen tweede Luuk de Jong dus moet je toch naar oplossingen zoeken’, zei Van Nistelrooij. ‘Je past je aan, zonder dat het hele spel verandert. De spelers kennen elkaars kwaliteiten en daar moet je elkaar op benutten.’