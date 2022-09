Pijnlijke uitschakeling voor volleyballers op WK: kansloos tegen Oekraïne

Nederlands blok tegen Oekraïne. Nederland verloor kansloos en werd uitgeschakeld. Beeld ANP / EPA

De Nederlandse volleyballers zijn op een pijnlijke manier uitgeschakeld op het WK. Van het sterke begin van het toernooi was tegen Oekraïne weinig te merken. Terwijl constant presteren juist het streven was.

Zo sterk aan het WK beginnen en dan zo onderuitgaan. De klap voor de Nederlandse volleyballers moet hard aankomen na de uitschakeling tegen ­Oekraïne. Terwijl eerder juist sterke ­volleyballanden werden verslagen, waren ze in de achtste finales van begin tot eind kansloos.

De Oekraïners wonnen met 3-0 en de setstanden (16-25, 19-25 en 18-25) laten zien dat daar niets op af te dingen viel. Geen moment kwam Nederland in de wedstrijd en als de volleyballers even een teken van leven gaven, dan sloegen de Oekraïners dat snel de bodem in.

Op papier minder sterke tegenstander

En dat tegen een tegenstander die flink lager (18de, Nederland 12de) staat op de wereldranglijst. De volleyballers eindigden in de poule als eerste en versloegen Iran en Argentinië, die veel hoger stonden op die lijst. Door die goede prestatie wachtte in de achtste finale juist een op papier minder sterke tegenstander.

Van onderschatting was geen sprake, verzekerden de volleyballers, en als dat toch het geval was, werd Nederland na de eerste set wel wakker geschud. Een minuut of twintig duurde die slechts en in die korte tijd werd Nederland weggespeeld. Waar de Oekraïners wel sterk serveerden, ging dat bij de Nederlanders om de haverklap mis. De volleyballers begonnen met een foute service, waarna er nog vele volgden, misverstanden kwamen daar nog bij. Maar liefst tien punten gaven de volleyballers weg door eigen fouten.

Genadeloos

In de tweede en derde set kon Nederland langer mee komen, maar het probleem bleef hetzelfde. De services van Nederland waren niet goed genoeg om de Oekraïners onder druk te zetten. Mede daardoor lukte het ook niet met de blokkering. De cijfers waren genadeloos: in het hele duel wist Nederland slecht een keer succesvol te blokkeren.

Ook Nimir Abdelaziz, de topscorer van de groepsfase, kon het verschil niet maken. In eerdere wedstrijden kon Nederland vaak een gaatje slaan tijdens zijn servicebeurten, nu bleef hij ver verwijderd van zijn normale, hoge niveau. In de drie poulewedstrijden maakte hij 19, 24 en 32 punten. Nu bleef hij steken op tien.

Met hem zakte de hele ploeg door de ondergrens. Terwijl stabieler worden juist het streven was en nodig om het grote doel te bereiken: plaatsing voor de Olympische Spelen in 2024. Daarvoor moet Nederland ietsje stijgen op de wereldranglijst en dat vasthouden door de komende tijd constant te presteren. Dat doel is dit WK niet veel dichterbij gekomen.