Pijnlijke primeur: WK judo zonder medailles voor Nederlandse judoka's

Hoewel het te kort dag is om het nieuwe beleid te beoordelen, werd op de WK gerekend op twee medailles

De WK stonden in meerdere opzichten in het teken van rehabilitatie - in werkelijkheid vormden zij een nieuw dieptepunt voor het Nederlandse judo.



Op de twee voorgaande WK's en de Spelen in Rio werd steeds slechts één bronzen plak gehaald. De tegenvallende resultaten waren voor de bond aanleiding om het judo in Nederland een jaar geleden te centraliseren. Dat ging niet zonder slag of stoot. Hoewel het te kort dag is om het nieuwe beleid te beoordelen, werd op de WK gerekend op twee medailles.



Arens zegt zich geen zorgen te maken na het echec van Boedapest. Wel concludeert hij dat de Nederlanders in de gevechten om de medailles niet hun beste partij judoden. Zowel Marhinde Verkerk, Michael Korrel als Tessie Savelkouls verloor de strijd om het brons. 'We hebben moeite met de omschakeling na een verloren partij in de halve finale, dat is wel gebleken.'