Pijnlijke afgrond voor Feyenoord: onthutsend slecht spel tegen AS Trencín

Voor Feyenoord dreigt het Europese seizoen al in de derde voorronde van de Europa League te eindigen. De ploeg speelde onthutsend slecht tegen AS Trencín en ging op het Slowaakse kunstgras met 4-0 onderuit. Er is volgende week in de Kuip een wonder nodig om zicht te houden op het hoofdtoernooi.

Trencín is een bescheiden een club uit Slowakije en is in handen van Tscheu La Ling. De formatie, met Ricardo Moniz als trainer en oud-Feyenoorder Joey Sleegers in de basis, kwam al na vijf minuten op voorsprong via Antonio Mance. De Kroatische spits was het eindstation van een aanval waarbij de defensie van Feyenoord uit elkaar werd gespeeld.

Feyenoord, dat acteerde zonder Jeremiah St. Juste, Eric Botteghin, Tonny Vilhena, Robin van Persie en Nicolai Jørgensen, schoot op alle fronten tekort. Trencin liep nog voor rust uit naar 3-0 en miste daarnaast kansen op meer. Mance profiteerde in de 37ste minuut van een misverstand tussen Sven van Beek en doelman Justin Bijlow, Philip Azango Elayo schoot de derde treffer binnen nadat Bart Nieuwkoop zich had verkeken op een voorzet van Sleegers. Na rust maakte Mance zijn hattrick compleet. Ook nu stond Feyenoord te schutteren.