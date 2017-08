Pijnlijk begin eredivisie voor Ajax: ploeg van Keizer lijdt 2-1 nederlaag tegen Heracles

Zonder Sánchez startte Ajax weifelend. De eerste kans van de wedstrijd was voor de thuisploeg. Brandley Kuwas werd diep gestuurd, trok naar binnen en vond André Onana op zijn weg. Niet veel later verscheen ook Darri in kansrijke positie voor Onana. Zijn schot eindigde in de handen van de doelman.



Ajax zette daar in het begin weinig tegenover al had het wel meer balbezit. Pas na 25 minuten resulteerde het veldoverwicht van de bezoekers in de eerste echte kans. Donny van de Beek verscheen schuin vrij voor Bram Castro. De doelman redde bekwaam op het schot in de korte hoek.



Het was voor Ajax het teken het tempo op te voeren. Justin Kluivert had kunnen scoren na een steekbal van Lasse Schöne. En ook Ziyech (kopbal) en opnieuw Van de Beek (schot) waren voor rust dichtbij een treffer.