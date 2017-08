Pijn, verdriet, tegenslag, stress, geluk, voldoening. Dat deel allemaal met je teamgenoten

Verbijsterd stond Adam Hansen onlangs met de telefoon in zijn hand. De 36-jarige Australische wielrenner, recordhouder onafgebroken grote rondes rijden, had zojuist te horen gekregen dat hij niet was geselecteerd voor de Ronde van Spanje. 'Eh, oké', had hij van pure verbazing slechts kunnen uitbrengen. Dit was dus het einde van zijn recordreeks. Men 'gunde' hem rust.



Hansen reed al achttien keer een grote ronde (Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta) op rij. In het voorjaar van 2015 passeerde hij de Spanjaard Marino Lejarreta, die in de jaren negentig elf grote rondes op rij voltooide.