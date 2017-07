Pijn van Rio is verdreven: twee keer zilver voor Nederland op WK zwemmen

Nederland dook door sterke races van Stolk (47,80) en Heemskerk (52,33) ook onder het oude wereldrecord dat dateerde van de WK 2015 in Kazan. Ook daar werd de nationale crawlploeg tweede achter de VS, toen met vijfhonderdste van een seconde verschil. Femke Heemskerk was in Rusland de slotzwemster en werd na een slecht ingedeelde race in de laatste meters uitgetikt door de Amerikaanse Missy Franklin. Over dat zilver werd getreurd. Het zilver van Boedapest was goed voor viermaal een brede lach.



Zaterdagavond was Heemskerk op haar zevende WK op haar best. Haar overnametijd, als nummer drie, was precies 0,00 seconden. Het had nog beter gekund. Bij estafettezwemmen mag een zwemmer min 0,03 overnemen; nog sneller overgenomen leidt tot diskwalificatie. De goedkeuring van zekere negatieve marge heeft met de nauwkeurigheid van de tijdwaarneming te maken. De aantikplaat reageert soms iets vertraagd.



Heemskerk zei, met het zilver om de nek, geschrokken te zijn van haar wel zeer vlotte overname. Ze zei dat het moeilijk was geweest de snelheid van de aanzwemmende man (Stolk) in te schatten. 'Ik durfde na afloop niet direct te juichen. Marcel (Wouda, coach, red.) had gezegd dat ik iets scherper moest overnemen dan in de series. Toen was het 0,35. Dit was beter, haha.' Het was de basis van het Europese record (3.121,81) dat Nederland zwom.