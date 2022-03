Pijn hoort bij topsport, maar waar ligt de grens? ‘Vorige week ging het licht even uit’

Myrthe Schoot (33): ‘Als je de beste wilt worden, moet je in het stukje komen waar je nog niet eerder bent geweest.’ Beeld Klaas Jan van der Weij

Om bij de top van de wereld te horen, verlegde volleybalster Myrthe Schoot vaak haar eigen grenzen, fysiek en mentaal. Na jaren in de Duitse competitie speelt Schoot, die in 2009 debuteerde bij Oranje, nu in Nederland bij de talentenploeg Team 22. Daarnaast laat ze zich elke week afbeulen bij een personal trainer in Rotterdam.

Wat brengen die afbeulsessies jou, Myrthe?

Schoot: ‘Vorig jaar trainde ik een keer met boksster Nouchka Fontijn en oud-basketballer Francisco Elson mee. Ik zou Francisco wel even laten zien dat ik één van de fittere meiden was. Binnen vijf minuten had ik door dat er op dat gebied nog behoorlijk wat terrein te winnen was. Dat triggerde me. Ik kan nog zoveel beter worden. In een groep is er altijd een soort consensus. Iedereen moet niet te ver gepusht worden en niet te weinig. Bij die personal-trainer doe ik één-op-één oefeningen die ik moeilijk vind. Vorige week ging het licht even uit. Toen lag ik ineens op mijn rug. Soms ga je zo diep dat je ineens wegzakt. Avital kent mij heel goed. Die zegt soms dat ik wel een beetje moet opletten dat ik mezelf niet klem loop. Als we gesprekken hebben over de doelen die ik wil bereiken, weet hij dat ik altijd heel veel wil. Soms te veel. Myrth, rustig aan hè, zegt hij dan. Hij heeft er ook niets aan als ik er twee maanden uit lig. Toch ben ik nooit echt overtraind geweest. Je leert je lichaam kennen naarmate je ouder word.’

Bij Jong Oranje werden jullie in jouw jeugd gedrild tijdens militaire weekenden. Wat hield dat in?

Schoot: ‘We deden van alles: over de stormbaan, met balken sjouwen, klimmen, met brancards rennen, tenten opzetten in het donker. Soms werden we heel vroeg wakker gemaakt of kregen we ’s avonds heel weinig te eten om te kijken hoe we daarop zouden reageren. Een soort Kamp van Koningsbrugge voor junioren. Er waren meiden die dat niet zo leuk vonden. Maar je leerde er wel van samenwerken en je merkte wat het deed als iemand niet thuis gaf tijdens zo’n groepsopdracht. Er raakte ook wel eens iemand geblesseerd. Ik vond die weekenden altijd leuk. Het paste bij mij. Mijn broer zit bij de mariniers. Dat is een heel heftige opleiding die nog nooit door een vrouw gehaald is. Het lijkt mij wel cool om de eerste te zijn.’

In de sport wordt vaak deze slogan ‘What doesn’t kill you, makes you stronger’ gebruikt. Klopt dat?

Schoot: ‘Ik geloof daar wel in. Je kunt veel meer dan je denkt. Als je de beste wilt worden, moet je in het stukje komen waar je nog niet eerder bent geweest. Daar leer je veel van. Het is dan net alsof er een leeuw achter je aankomt. Dan kom je net wat verder dan je dacht dat je kon.’

Hoe breng je volleybalsters als coach naar die grens, Avital?

Selinger: ‘Ik kan mensen natuurlijk eindeloos laten opdrukken tot ze erbij neervallen, maar dat doen we niet. Ik laat ze spelen, spelen, spelen, tot beide teams moe zijn. Soms vragen meiden aan me of het niet effectiever is om twee keer twee uur te trainen, in plaats van vier uur achter elkaar. Dan kunnen ze tussendoor uitrusten. Maar ik wil ze niet alleen maar trainen als alles goed en lekker voelt. Ik wil ze zien als ze al twee uur hebben gespeeld, en het gaat nog een uur door. Als je in een finale staat en je bent niet gewend om zo te trainen, sta je gevoelsmatig al een set achter. We trainen soms gewoon heel lang. Als de meiden zich niet lekker beginnen te voelen, ga ik er goed voor zitten. Dan doe ik nog een set, en nog een set. Als ze nipt verliezen geef ik ze nog een kans. Zo was ik als sporter ook. Ik wilde altijd nog een keer, en nog een keer. Meiden zoals Myrthe, die altijd doorgaan, vinden dan een weg om de tegenstander alsnog te killen. Soms zeg ik ook ineens dat het nu moet gebeuren omdat de kans anders voorbij is. Ga dan maar naar huis met dat rotgevoel. Daar leer je ook van. Als je verliest, voel je de meeste pijn.’

Heb je die pijn nodig om verder te komen?

Selinger: ‘Op de momenten dat je het moeilijk hebt en je overwint dat, maak je veel progressie. Je moet daar aan wennen. Elke keer proberen we in trainingen de grens aan te raken. Als je dan telkens een paar stappen terug doet, als het te koud, te heet of te moeilijk voor je is, blijf je waar je bent. Dan ontwikkel je je niet. Als je de pijn leert te koesteren, kom je verder. Dan kweek je littekenweefsel, het sterkste weefsel wat er is. Een plek waar een litteken zit, is meestal sterker dan daarvoor. Je scheurt een spier ook nooit twee keer op dezelfde plek.’

Is er een risico dat speelsters niet open durven zijn over pijn omdat ze bang zijn om hun plek te verliezen?

Selinger: ‘Ik heb daar wel eens mee te maken gehad, ja. Ik probeer een klimaat te scheppen waarin je over alles kunt praten, maar ik ken ook niet alle pijntjes van iedereen. De speelsters gaan elke dag met hun geheimpje naar bed. Je moet constant doorvragen, mensen op hun gemak proberen te stellen. Als ze dingen niet durven te zeggen, voelen ze zich niet comfortabel genoeg in hun omgeving.’

Schoot: ‘Het is de een z’n brood, de ander z’n dood. Dat is lastig. Een coach kan het nog zo laagdrempelig maken, maar je moet het ook willen vertellen. Het blijft je baas. Je moet sterk in je schoenen staan om daar iets tegen te zeggen. Je bent daardoor continu aan het wikken en wegen over de dingen waar je mee zit. Is het erg genoeg? Heb ik zoveel pijn dat ik niet kan spelen of kan ik gewoon doorgaan? In de olympische finale is het een ander verhaal. Al scheur je alles af, dan ga je er gewoon voor.’

Heb je weleens gespeeld terwijl je eigenlijk geblesseerd was?

Schoot: ‘Ja, vaak zat. Ik raakte geblesseerd toen ik nog in Duitsland speelde en wilde naar Nederland om te revalideren, omdat ik hier de beste zorg had. Mijn fysiotherapeut in Nederland zei dat ik op zijn minst nog drie weken in mijn revalidatie nodig had en dat ik eerst een training honderd procent mee moest kunnen doen voordat ik een wedstrijd speelde. Het was nog niet verantwoord om te spelen. Er was een risico dat ik alles af zou scheuren. In Duitsland zeiden ze toen gewoon: je kunt het veld in. Ik voelde me onder druk gezet. Als speler wil je altijd wel, maar je wilt ook niet dat je nooit meer kunt volleyballen. De belangen zijn groot als je voor een club in het buitenland speelt.’

Selinger: ‘De medische staf bij buitenlandse clubs heeft een ander belang dan de medische staf in Nederland. Daar is soms geen veilig klimaat. Het gaat om geld. Je praat bij bepaalde clubs over miljoenen. Als speelsters dan op de bank zitten, zijn ze bang dat ze hun plek verliezen. Maar in sommige gevallen moet je leren spelen met pijn. Dat is belangrijk om een goede mindset te krijgen.’

Hoe bedoel je dat?

Selinger: ‘Onze sport is anders dan een 100 meter sprint. Er komt veel techniek bij kijken. Als je een beetje geblesseerd bent, kun je nog heel veel dingen voor het team doen. Je moet dat ook ontdekken en daarmee leren omgaan. Daarom kun je maar beter wel spelen als je een beetje pijn hebt, dan weet je bij een belangrijke wedstrijd ook dat je nog kunt spelen als er wat gebeurt. Het gaat erom dat je niet bang bent. Als je dat niet bent, raak je ook niet erger geblesseerd.’

Zijn kampioenen de mensen die het beste kunnen lijden?

Schoot: ‘Nee, vind ik niet. Als iedereen evenveel pijn zou kunnen, hebben komen de mensen die daar ook nog talent bij hebben, het verste. Ik heb weleens van teamgenoten gehoord dat het bijna irritant was wat ik allemaal aankon. Als we dan tien herhalingen deden, kon ik er altijd nog wel twee extra. Ik ben een harde werker. Ik vind het leuk om dat ongemak te voelen.’

Waarom doe je dat dan, die twee herhalingen extra?

Schoot: ‘Omdat het kan. Je hebt een olympische medaille in je achterhoofd en dat motiveert je. Misschien doet niemand in mijn team er twee extra, maar dan doet iemand in een ander team dat misschien wel. Dat speelt dan door mijn hoofd.’

Mag je schelden om iemand op te peppen?

Schoot: ‘Er is geen regel dat het niet mag. Bij Oranje is wel eens gezegd dat we te lief waren voor elkaar. Dat we meer vriendinnen waren dan dat we mensen aan durfden te spreken op wat er mis ging. Je hebt altijd emotionele spelers die dingen kunnen roepen. Ik geloof zelf meer in opbouwende kritiek. Ik ga er van uit dat iedereen zijn best doet.’

Selinger: ‘Schelden komt door onmacht en frustratie. Dat is verloren energie en zou dus niet moeten kunnen. Toen ik een speler was, was het in het begin ook een kippenhok. De ene keer had die gelijk, dan een ander, en je had mensen die nooit wat zeiden, maar die het van binnen wel uit konden schreeuwen.’

Avital Selinger (63): voormalig spelverdeler Oranje, won olympisch zilver in 1992 in Barcelona. Bondscoach volleybalsters 2004-2011. Traint sinds 2019 jonge talenten op Papendal. Keerde in 2020 terug als bondscoach van Oranje. Myrthe Schoot (33): positie libero. Debuteerde in 2009 bij Oranje, speelde meer dan 300 interlands. Won drie keer EK-zilver (2009, 2015, 2017). Vierde op Olympische Spelen in Rio 2016, vierde op de WK 2018. Speelde vanaf 2011 bij verschillende clubs in de Duitse competitie. Nam in 2021 afscheid bij Rote Raben Vilsbiburg om voor de Nederlandse talentenploeg Team 22 in actie te komen.