Hij is dwarsdenker en idealist. Verbinder en man voor de barricaden. Pieter de Waard (58) is al twaalf jaar directeur van Telstar, maar hij heeft een brandende ambitie: hij wil voorzitter van de KNVB worden, als opvolger van de binnenkort aftredende Michael van Praag.

Pieter de Waard wil de Robin Hood van het Nederlandse voetbal zijn. Een taartpuntje van de rijkdom weghalen bij de topclubs, om de armen te laten groeien. Misschien twee taartpunten. Meer gelijkheid is sowieso zijn streven. Hij wil bijvoorbeeld geen of veel minder hoge premies voor internationals die toch al miljonair zijn. Het geld eerlijker verdelen met de vrouwen. Bovendien investeren in opleiding van jeugdtrainers, ook om het amateurvoetbal te dienen.

‘De top, Ajax en PSV met name, krijgt het steeds beter. Voor dat establishment is de laatste jaren goed genoeg gezorgd. Nu zijn de andere clubs aan de beurt’, aldus De Waard, die deze week een heuse campagne aftrapt die eind mei moet leiden tot verkiezing. Hij zet ook hoog in op het amateurvoetbal, dat lijdt onder geldgebrek, een afnemend aantal jeugdleden en weglopende vrijwilligers. ‘Als directeur van Telstar, met al zijn problemen, voel ik wat de amateurs voelen. In zekere zin ben ik een prof met amateurproblemen.’ Ook de spelvormen en de momenten in de week waarop vooral oudere leden wensen te voetballen wil hij in de discussies betrekken.

Pieter de Waard is melancholisch en vooruitstrevend tegelijk. Humoristisch en ernstig. Een niet-bobo die de rol van een bobo ambieert. Een voetbaldier met distantie. Zoon van de voormalige voorzitter van Telstar, vader van twee voetbaljongens. Altijd is hij in de weer om Telstar te laten opstomen in de vaart der volkeren. Knokken voor het bestaan, de begroting rond krijgen en opgewekt blijven. De Waard is een opvallende verschijning in het betaald voetbal, om zijn aparte kledingsmaak, zijn kritiek op de topclubs en zijn vocabulaire.

Hij wil transparantie en eerlijkheid, en recht voor de raap zijn als het nodig is. Trouwens: bij de volgende verkiezing moet het mogelijk zijn dat de 1,2 miljoen leden van de KNVB de voorzitter zelf kiezen, volgens een staaltje directe democratie. De Waard streeft naar een prominente rol voor voormalige topspelers in de organisatie en naar een betere verdeling van gelden. Niet alleen bij clubs, ook tussen mannen en vrouwen. ‘De top moet breder, de weerstand groter. Het speelveld mag, nee het moet gelijkwaardiger.’ De situatie bij de amateurs noemt hij zorgwekkend. ‘Het sponsorgeld wordt veelal opgehaald met behulp van 1,2 miljoen leden, terwijl veel geld naar de profs gaat.’

De Waard hielp Telstar transformeren tot een club voor allen, warm en vooruitstrevend, door menigeen bestempeld als cultclub. Hij zei geregeld dat het voetbal bij Telstar een ‘hinderlijke onderbreking was van een geweldige avond’. Daarmee plaatste hij de prestaties van Telstar in perspectief. De uitspraak was bedoeld als metafoor voor de avond waarop alles mogelijk is: samen zijn, als benadrukking van de sociaal-maatschappelijke betekenis van (betaald) voetbal.

De Waard barst van ideeën : ‘Ik zou het bijvoorbeeld prachtig vinden als Marco van Basten ambassadeur zou zijn van de KNVB, als een soort geweten van ons voetbal. Iemand die zich uitlaat over actuele zaken. Andere voormalige toppers zou ik meesturen op missies. We mogen veel trotser zijn op ons voetbal en op onze toppers. Trouwens, misschien is het nog beter om voetballers als Frank Korpershoek (Mr. Telstar) en voormalig Roda JC’er Nathan Rutjes in te schakelen als ambassadeurs. Jongens met clubliefde, of met grote uitstraling en identificatie in de maatschappij.’

Revolutionair is zijn idee om internationals van Oranje geen of in elk geval minder premie uit te keren. In tegenstelling tot vroeger zijn internationals vrijwel allemaal miljonair. Voetballen voor de nationale ploeg behoort een eer te zijn. Het geld kan bijvoorbeeld naar de opleiding van jeugdtrainers, om het algehele niveau van het voetbal op te krikken. ‘Geen premies dus meer voor internationals, of zeer beperkt. En het geld dat beschikbaar komt, beter verdelen over mannen en vrouwen. Ongeveer zoals in Noorwegen, waar ze de beschikbare premie- en sponsorgelden in één pot stoppen en gelijk verdelen onder de internationals.’

Ook voor de verdeling van tv-gelden heeft hij plannen. Die verdeling mag gelijkwaardiger, opdat de competitie spannender blijft. De Waard wenst een eindelijk werkende piramide, zonder dichtgetimmerde onderkanten van competities. Clubs moeten promoveren en degraderen, als het zover komt. ‘Daartoe is het noodzakelijk dat de KNVB minder strenge eisen stelt, aan accommodatie en het verplichte aantal profs bijvoorbeeld. Nu willen veel clubs uit de top van het amateurvoetbal niet promoveren. Dat kan niet de bedoeling zijn van de piramide.’

De sollicitatietermijn voor de opvolging van Michael van Praag is deze week verlopen. De Waard wil zijn kandidatuur luister bijzetten met een tocht door het land, waarbij hij in aanloop naar de stemming op de bondsvergadering van 27 mei onder meer de zestig stemgerechtigden wil overtuigen van zijn ideeën. Ook denkt hij aan een symposium, waarbij alle gezindten uit het voetbal aanwezig zijn.