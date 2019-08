Piet Huijg: van overal uitschuifbaar tot volledig in zichzelf gekeerd

Een dag nadat Frank ­Heinen in het tv-programma Studio Voetbal in de rubriek Eindsignaal een fraaie ode had gebracht aan ‘chronische roodbroek’ Piet Huijg, had ik een toevallige ontmoeting met Wim Kieft. Dat was – nog meer toeval – bij Huijg Sport, de sportwinkel die in 1976 door Piet Huijg werd geopend in de Generaal Cronjéstraat in Haarlem, op nummer 129.

De opening lokte destijds veel publiciteit uit. Zelfs De Telegraaf schreef erover. De voltallige selectie van Haarlem was aanwezig en de trainer, Barry Hughes, zat op een paard. Piet ging achterop zitten en er waren honderden mensen in de Cronjéstraat.

Maandagmiddag stond de winkel vol met ouders die in de week dat de trainingen van hun kinderen ­begonnen, nog even snel een paar aankopen kwamen doen. Kieft was er met zijn dochter, ze kwamen voor hockeyschoenen, ik voor voetbalschoenen voor de zoon van vrienden. Het was bloedheet.

Kieft woont in Haarlem tegenwoordig. Mooie foto hè, zei hij.

Naast de ingang van Huijg Sport hangt een grote zwart-wit foto, genomen tijdens een wedstrijd van Haarlem tegen Ajax. Kieft vertelde dat het voor zijn tijd was, die wedstrijd, maar dat hij misschien wel in het stadion was geweest als supporter van Ajax. Later hadden Piet Huijg en hij een paar keer tegen elkaar gespeeld, zei hij. Hij maakte de indruk dat dat voor hem een grotere eer was geweest dan voor de lange, magere verdediger van Haarlem.

Studio Voetbal had hij niet gezien. In het eerbetoon van Heinen zat een oud fragment van Huijg in zijn sportwinkel. Het doelpunt dat hij op 3 november 1982 maakte in de UEFA Cupwedstrijd tegen Spartak Moskou, een kopbal natuurlijk, stond centraal. Pietje, Pietje, scandeerde het hele stadion, ik weet het nog goed.

‘Chronische roodbroek, 14 seizoenen en 349 wedstrijden achtereen’, werd Huijg in Studio Voetbal genoemd. Het ging over zijn handelsmerk, ‘uitschuifbare benen’, en Jan Mulder werd geciteerd: ‘Huijg was overal uitschuifbaar. Hij verhinderde doorbraken met ellebogen, gekke schenen en hij deinsde er ook niet voor terug om met een knieschijf te gooien.’

Zó goed was Mulder als voetbalschrijver. Huijg maakte trouwens reclame voor zijn winkel door te ­wijzen op zijn ‘uitschuifbare service’ – ook niet slecht.

Donderdagochtend ging ik weer naar Huijg Sport, om nog eens goed naar de foto te kijken. Toen ik een foto van de foto maakte, kwam Ilse Huijg naar buiten, zijn dochter. In 2013 nam ze de zaak van haar vader over. Ze vertelde dat ze maandag een leuk gesprek had gevoerd met Wim Kieft. De foto had ze samen met haar moeder uitgekozen.

De foto is in 1977 gemaakt, een jaar na de opening van de winkel en haar geboorte. Haar vader domineert het beeld, zwevend in de lucht en met wapperende ­haren. Ruud Geels, Sören Lerby en Tscheu La Ling zijn de Ajacieden op de foto, Gerrit Peijs, Beer Wentink en (vermoedelijk) Cees de Vries de andere Haarlem-spelers. Het stadion is barstensvol, het is prachtig weer en boven de noordtribune is de toren van de Mariakerk op de Rijksstraatweg te zien.

Thuis las ik de wedstrijdverslagen uit de kranten. Haarlem had volkomen onverdiend verloren. ‘Laf Ajax slimmer dan Haarlem: 0-2’, was de kop in De Telegraaf. De Volkskrant: ‘Ajax ontsnapt met geluk.’ De communistische krant De Waarheid – het is inderdaad lang geleden – schreef dat ‘draadnagel’ Huijg heerste over zijn strafschopgebied.

In de Cronjéstraat keken Ilse Huijg en ik naar de foto. Ze vertelde dat Gerrit Peijs soms met haar vader gaat wandelen. Piet Huijg verblijft al jaren in een verzorgingstehuis, op een gesloten afdeling en volledig in zichzelf. Veel mensen zijn hem vergeten, zei ze. Het ­eerbetoon in Studio Voetbal over haar vader had haar en haar moeder diep ontroerd.