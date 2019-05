Piazza ziet nog veel stroefheid bij de Nederlandse volleyballers

Volleybal Nederland 3 – 2 Kroatië

De Nederlandse volleyballers, nog altijd voorzien van de geuzennaam De Lange Mannen, schoven vorig jaar de wereldtop in. Zij beëindigden het loodzware WK in Bulgarije en Italië op de achtste plaats. Zaterdag trad het nationale team na bijna acht maanden wedstrijdpauze aan voor een nieuwe interlandzomer.

De eerste tegenstander, uit de Golden European League, was er een uit de tweede categorie. Kroatië staat 65ste op de wereldranglijst, gelijk met Suriname en Cyprus. Nederland bivakkeert op plaats 15, na de onstuimige opkomst in 2018, toen van olympisch kampioen Brazilië en van Europees topland Frankrijk werd gewonnen.

Van dat team stopten vier spelers, de ervaren middenmannen Jasper Diefenbach en Thomas Koelewijn, passerloper Jeroen Rauwerdink en libero-verdediger Dirk Sparidans.

Bondscoach Gido Vermeulen werd ook vervangen. Hij vertrok via Polen naar Egypte. Technisch directeur Joop Alberda ging uitzien naar een man ‘voor een volgende impuls’. Het werd de Italiaan Roberto Piazza, geassisteerd door de olympisch kampioen van 1996, Henk-Jan Held.

Piazza zag bij zijn debuutinterland zijn team minder sterk spelen dan hij moet hebben gehoopt, zo mogelijk verwacht. Er zat nog veel stroefheid in het Nederlandse spel.

Met veel moeite sleepte de thuisploeg in volleybalstad Apeldoorn de zege tegen het laag geklasseerde Kroatië uit de strijd. Het werd een vijfsetter, nadat de nationale ploeg tweemaal had geleid (1-0 en 2-1). In de vijfde set maakten routiniers Maarten van Garderen en Nimir Abdelaziz het verschil.

De twee spelen in Italië, het beloofde land van het volleybal. Van Garderen (29) is passerloper bij Trentino. Abdelaziz, 21 en de nummer één diagonaalaanvaller van Nederland, speelt voor Powervolley Milano.

Onder de veertien spelers die Piazza zaterdag op het wedstrijdformulier plaatste, waren nog meer ‘Italianen’. Wessel Keemink was deze winter de tweede spelverdeler van het vermaarde Modena. Hij stond bij trainingen vaak aan dezelfde kant van het net als Luuc van der Ent, een middenspeler die op basis van zijn enorme lengte (2.08 meter), als een grote belofte wordt gezien. Van der Ent gaf in de aanloop van het interlandseizoen hoog op van zijn ervaringen in Italië. Piazza bracht de 20-jarige blokkeerder zaterdag nog niet in het veld.

Hij koos naast de ervaren topblokkeerder Michael Parkinson voor de jonge Fabian Plak, de atletische broer van Oranje-speelster Celeste. Plak bleef vorige zomer, hoogst onfortuinlijk, met een chronische scheenbeenontsteking aan de kant en moest het WK missen.

De opvallendste keus van Piazza was evenwel het in de basis opstellen van spelverdeler Gijs van Solkema. De Fries, afkomstig uit een volleybalnest in Sneek, speelde zijn eerste interland. Als zestienjarige stond Van Solkema al spel te verdelen bij het Talent Team van opleidingscentrum Papendal. Toen hij daar was uitgekeken, maakte hij de overstap naar de Duitse Bundesliga. Hij speelt er voor het kleine, maar goed georganiseerde vereniging SVG Lüneburg.

Tot de nok toe vol

Hij verhaalde ervan in de Leeuwarder Courant: ‘We spelen in een halletje in Reppenstedt, een dorp van zo’n drieduizend inwoners. Het is schitterend. Het volleybal leeft er enorm; de zaal zit bij elke thuiswedstrijd tot de nok toe vol. Dan praat je over achthonderd toeschouwers, maar vorige maand speelden we tegen landskampioen Berlijn en toen zaten er wel elfhonderd man op de tribunes.’

Van Solkema speelde anderhalve set in de verloren bekerfinale in Mannheim (voor tienduizend toeschouwers) en trok daarmee de aandacht van de scouts van Oranje. De hoop dat Piazza hem zou opmerken werd realiteit.

Zaterdag kreeg Van Solkema (21 en 1.92 lang) zijn plaats in het Nederlands team, omdat de eerste spelverdeler, Daan van Haarlem, van de bondscoach eerst een week van fysieke training achter de rug moest hebben voordat hij kon toetreden tot het A-kader.

Nederland speelt de Golden European League om zich te plaatsen voor de finale van begin juni in Estland. Spanje en Estland zijn andere tegenstanders in de poule. Via de finale van de league kan Nederland zo mogelijk toegang krijgen tot de hoogste liga, de Volleyball Nations League.

De voornaamste opdracht voor Piazza en zijn mannen is vooralsnog het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) van begin augustus in Rotterdam. Daar is de nummer twee van de wereldranglijst, de Verenigde Staten, de grote horde die genomen moet worden. België en Zuid-Korea zijn de andere tegenstanders in dat OKT.