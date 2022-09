Phillip Cocu probeert bij Vitesse zijn trainerscarrière nieuw leven in te blazen

Phillip Cocu is terug op het trainingsveld, nu als coach van Vitesse. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

De één, Phillip Cocu, zat na mislukte avonturen in het buitenland al een tijdje verlegen om een club. De ander, Vitesse, was na een teleurstellende seizoenstart en het plotselinge vertrek van Thomas Letsch, naarstig op zoek naar een trainer. Op de kruising van eerherstel en de hoop op betere tijden vonden beide partijen elkaar.

Vitesse maakte maandagavond de komst van Cocu bekend, als opvolger van de Duitser Letsch, die na twee jaar in Arnhemse dienst naar het Duitse VfL Bochum vertrok, de nummer laatst in de Bundesliga. De 101-voudige international tekende een contract tot medio 2024 bij de club waar hij begin jaren negentig als speler al vijf jaar onder contract stond.

Destijds vormde zijn periode bij Vitesse de aanzet voor een succesvolle carrière bij onder meer PSV en Barcelona. Nu hoopt de 51-jarige Cocu zijn trainersloopbaan, die na een veelbelovende start in het slop raakte, nieuw leven in te blazen bij de huidige nummer veertien van de eredivisie. De Eindhovenaar zat na zijn ontslag bij Derby County bijna twee jaar zonder werk.

‘Prachtige herinneringen’

Dinsdag leidde hij zijn eerste training op het hypermoderne trainingscomplex op Papendal. ‘Vitesse is een warme club met sportieve ambities, waar ik als speler prachtige herinneringen heb liggen. Om hier nu als trainer terug te keren, vervult mij uiteraard met trots’, aldus Cocu op de website van Vitesse. ‘Het is voor mij de juiste club op het juiste moment.’

Zo succesvol als de start van zijn trainerscarrière was, zo stroef verliepen de jaren die volgden. Bij PSV reeg hij vanaf 2013 als beginnend trainer de successen aaneen. In vijf jaar tijd werd hij onder meer drie keer landskampioen. Aan de hand van Guus Hiddink ontpopte de voormalige middenvelder zicht tot bedachtzame leermeester die met realistisch – en soms behoudend – voetbal goede resultaten wist te boeken.

Maar in het buitenland kon hij zijn vooruitgesnelde roem niet waarmaken. Slechts 123 dagen stond Cocu, destijds een van de beoogde kroonprinsen van het Nederlandse trainersgilde, aan het roer bij Fenerbahçe. Het contrast tussen de aangename rust op trainingscomplex de Herdgang en de chaos en hectiek in Istanbul bleek te groot.

Blazoen oppoetsen

En ook bij Derby County, waar hij de eerste buitenlandse trainer ooit werd, lukte het hem niet zijn loopbaan de gehoopte impuls te geven. Na anderhalf seizoen zette de club uit de Championship, de Engelse tweede divisie, de Cocu de wacht aan. Dichterbij huis hoopt hij nu zijn blazoen als trainer ietwat op te poetsen. ‘Natuurlijk heb je in het buitenland met andere wetten en cultuur te maken. Maar het is niet zo dat ik daar alles op de Nederlandse manier wilde doen. Ik hou van verzorgd voetbal, maar wel met creativiteit en de blik vooruit gericht. Daar heb ik de balans in proberen te vinden.’

Als speler werd Cocu meerdere keren landskampioen met PSV en Barcelona: hij speelde bij beide clubs zes jaar. Cocu groeide uit tot international en was een vaste waarde tijdens het WK 1998, waar Oranje de halve finale haalde. Vanaf 2008 fungeerde hij vier jaar als assistent van bondscoach Bert van Marwijk bij het Nederlands elftal.

Net als Cocu stapten ook Jaap Stam, Giovanni van Bronckhorst, Wim Jonk en Frank de Boer uit de klas van 1998 het trainersvak in. Met wisselend succes. De Boer begon even hoopvol als Cocu, met vier landstitels bij Ajax, maar werd in het vervolg vier keer op rij ontslagen – bij Internazionale, Crystal Palace, Atlanta United en het Nederlands elftal.

Van Bronckhorst is momenteel de enige trainer van de ploeg die op het WK 1998 vierde werd die in de Europese subtop actief is. Met Rangers FC schakelde hij PSV in de play-offs van de Champions League uit, al verzwakten de grote nederlagen tegen Ajax en Celtic zijn positie danig. Stam zit al even zonder club, terwijl Jonk de taak heeft om Volendam in de eredivisie te houden.

Geen gespreid bedje

Bij Vitesse komt Cocu allerminst in een gespreid bedje terecht. De club zag deze zomer een handvol basisspelers gratis vertrekken en zat lange tijd in onzekerheid bij de zoektocht naar een nieuwe eigenaar. Begin deze maand werd bekend dat de Amerikaanse Common Group de nieuwe baas wordt in Gelredome. ‘De club heeft een moeilijke periode meegemaakt, maar gelukkig is er nu meer duidelijkheid’, aldus Cocu.

Vitesse won slechts één van de eerste zeven wedstrijden en verzamelde pas vijf punten. ‘De competitiestart was lastig, maar ik geloof in de kwaliteit van de spelers en kijk ernaar uit om met het team en de staf aan de slag te gaan.’ Zaterdag wacht voor Cocu de eerste pittige test: FC Twente-uit.