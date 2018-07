Peter Winnen ziet Dumoulin strijden tegen de bureaucraten

Om precies 14.00 uur wordt het startsein gegeven voor de elfde etappe, zo meldt de officiële Skoda Tour de France app. Dat is over drie kwartier.

Vier cols, aankomst boven, en dat alles gepropt in 108,5 kilometer. Dat lijkt weinig, maar de meute zal lang onderweg zijn. In het tijdschema wordt rekening gehouden met gemiddelden van respectievelijk 31, 33 of 35kilometer per uur. Het drama zal zich hoe dan ook in schitterende traagheid voltrekken.

Evenveel kilometers klimmen als dalen vandaag, maar naar tijd gemeten wordt er natuurlijk veel langer geklommen. Zeg maar driekwart etappe. Een ondankbaar karwei.

Maar komt het tot een traag treffen tussen de klassementsrenners? Sommige tourvolgers voorspellen vuurwerk. Het kan. Onder de bevoogdende controle van Team Sky spaarde men zich gisteren voor de dag van vandaag. Vandaag zou men zich kunnen sparen voor de etappe van morgen naar Alpe d’Huez. En morgen kan men zich sparen voor wat er volgende week in de Pyreneeën komt. Het begrip ‘sparen’ is uiteraard relatief. Op traag slijten komt het aan.

Ik las vanochtend een mooie quote van Tom Dumoulin. Toen op de Col de la Colombière Froome hem recht in het smoel keek sloot hij snel zijn mond: het was beter dat die niet zag dat hij naar adem hapte. Voorlopig niet althans.

(Pauze)

Zo, terug aan het toetsenbord. Een hele poos naar een beeldscherm terzijde geloerd. Half koers zijn ze, beklimming van de Cormet de Roselend. Een beeld van een helblauw stuwmeer. Het had nog steeds dezelfde kleur als in 1978 toen ik naar adem snakkend in het spoor van een aantal Russische staatsamateurs een soort van boeddhistisch nihil mocht ervaren tijdens de Tour de L’Avenir. Ik vroeg me toen af of de professionele carrière waar ik van droomde niet gewoon een illusie was.

Een beeld ook vanuit een zeer hoge positie van een paar stervelingen op de Mont Blanc. Zwarte silhouetjes in een verblindende witheid. Ik snapte die mensen.

(Pauze)

In de linke afdaling van de Cormet de Roseland trekt Dumoulin ten aanval. Hij komt terug op Valverde die eerder op pad ging.

(Pauze)

Slotklim, La Rosière. Valverde lost. Team Sky jaagt, zes man sterk, op bureaucratische en zeer effectieve wijze. Ik moet denken aan de sportieve bureaucratie van die Russen in 1978.

(Pauze)

Nog 7 kilometer klimmen. Dumoulin heeft nog steeds een halve minuut voorsprong op de bureaucraten.

(Lange pauze)

De bureaucraten hebben vandaag gewonnen, maar het is Tom die de Tour vandaag naar een lang vergeten plan tilt.