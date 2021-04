Peter Mueller keert terug als coach bij verdeelde Duitse schaatsbond

De Amerikaanse Schaatscoach Peter Mueller is teleurgesteld over de resultaten van zijn pupil, Shani Davis. Beeld Jiri Buller

Sinds Matthias Große vorig jaar als enige kandidaat tot voorzitter van de schaatsbond werd benoemd, heerst er een conflictueuze sfeer in het Duitse schaatsen. Große is de levensgezel en ‘bodyguard’ van de 49-jarige en nog altijd actieve Claudia Pechstein. Hij maakte meteen grote schoonmaak. Wie niet in het kamp Große-Pechstein zat, had een probleem.

Eerst ging Erik Bouwman eruit. De Nederlandse hoofdcoach had zich voorafgaand zeer kritisch uitgelaten over Große, die zijn geld verdient als projectontwikkelaar maar voor de val van de muur een militaire opleiding genoot in Minsk. Volgens Bouwman was Große volstrekt ongeschikt om eenheid in de Duitse schaatsbond te bewerkstelligen.

Intimiderend

De 53-jarige Große staat bekend om zijn even intimiderende uiterlijk als acties. Hij bedreigde in het verleden Harm Kuipers, lid van de medische commissie van de ISU. Ook was hij niet meer welkom in de Duitse Bondsdag nadat hij twee parlementariërs onheus had bejegend.

In zijn eerste seizoen als voorzitter werden de waarschuwingen van Bouwman bewaarheid. De starre houding van Große, die iedereen die hem niet volgen wil als tegenstanders ziet, had impact op de sporters.

Halverwege de winter werd het contract van sprintcoach Danny Leger niet verlengd. Een opvolger had Große niet. De Duitse sprinters moesten het tot hun onvrede zonder eigen coach doen bij de internationale wedstrijden in de Heerenveense schaatsbubbel.

Open brief

Onder aanvoering van Joel Dufter, derde op het EK sprint, schreven de sprinters een open brief aan het bondsbestuur waarin ze hun beklag deden. De ondertekenaars kregen vervolgens te horen dat dit soort kritiek gevolgen zou kunnen hebben voor hun wedstrijdprogramma.

En nu is daar Peter Mueller, die tussen 2016 en 2018 Claudia Pechstein al eens bijstond en eerder ook bondstrainer was in Duitsland (1988-1991). Hij denkt de Duitsers weer op snelheid te kunnen krijgen. ‘Ik ben ervan overtuigd dat we met twee medailles van de Olympische Spelen van Beijing zullen terugkeren’, zegt hij op de website van de schaatsbond.

Dat is nogal ambitieus van de olympisch 1.000-meterkampioen van 1976. De afgelopen drie WK afstanden was Patrick Beckert de enige die een medaille wist te winnen. In 2020 pakte hij brons op de 10 kilometer, niet bepaald een sprintnummer.