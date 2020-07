Peter Bosz maakt zich in aanloop naar bekerfinale zorgen om overvolle programma

Trainer Peter Bosz van Leverkusen. Beeld BSR Agency

Hoe moeilijk het ook zal zijn tegen Bayern München in topvorm, Peter Bosz (56) wil eindelijk een finale winnen. Met Bayer Leverkusen treft hij zaterdag in Berlijn de landskampioen in de finale van de DFB-bokaal.

Let wel: trainer Peter Bosz vindt het geweldig dat het voetbal in Duitsland is hervat, maar het ‘gaat heel veel over geld’. En dat terwijl hij zich ‘oprecht zorgen maakt’ over de belastbaarheid van de profs. ‘Vermoeidheid zit ook in het hoofd. Voetballers kunnen fysiek meer aan dan ze denken, maar er was lang onzekerheid of en wanneer ze weer zouden beginnen. Dat speelt allemaal mee.’

‘Dit kan niet goed blijven gaan’, kijkt hij vooruit naar de stapeling van wedstrijden, zeker voor de finalisten Bayern München en Bayer Leverkusen. Zij zijn een week langer actief in Duitsland dan de andere clubs en spelen ook nog de eindronde van de Champions League en Europa League, in augustus in Lissabon en onder meer Keulen. Vlak daarna staan interlands voor de Nations League gepland, en vermoedelijk op 11 september begint de Duitse competitie weer.

‘Een stuk later dan normaal. Ze zullen er een aantal wedstrijden tussen moeten proppen, om op tijd klaar te zijn voor het EK. We zullen de spelers goed in de gaten moeten houden, vooral als het gaat om geestelijke vermoeidheid. Anders vrees ik ernstige blessures, nu de seizoenen vrijwel in elkaar overlopen. We zijn nu al twaalf maanden bezig. Ik houd mijn hart vast. Jongens hebben ook rust nodig in de zomer.’ Hij hoopt dat bondscoaches bereid zijn bepaalde spelers vrij te stellen begin september. Bayern en Bayer willen later instromen in de competitie.

Spel is anders door corona

Het programma was al druk sinds de hervatting in mei, met twee, soms drie duels per week, in stadions zonder publiek. ‘Het spel is absoluut anders dan voor de onderbreking door corona. Het ligt minder lang stil en de protesten zijn minder heftig dan bij wedstrijden met publiek. Gevolg is dat wedstrijden in het begin intensiever zijn en naar het einde toe juist rustiger. Ze hebben een ander verloop, met relatief veel sprints in het begin. Op het eind zijn spelers kapot. Dat zal ook voor de bekerfinale gelden.’ Na de finale krijgen de spelers twee weken vakantie. Met beperkingen, want de Zuid-Amerikanen bijvoorbeeld mogen net als tijdens de onderbreking niet naar hun thuisland. ‘We proberen ze zo veel mogelijk tegemoet te komen.’

Ondanks alles is Bosz blij dat het voetbal weer draait. ‘Ik heb begrip voor de afwezigheid van mensen in de stadions, al is er niks aan zonder fans.’ Hij lacht om de suggestie van premier Rutte om publiek straks in Nederland te laten fluisteren bij een doelpunt. ‘Dat gaat niet werken.’ Bosz geniet vooral van de sensatie van het spel zelf, alsmede van de extra aandacht die trendsetter Duitsland kreeg. De jonge sterspeler Kai Havertz had misschien zelfs baat bij de coronacrisis. ‘Ik denk dat hij voor de onderbreking betere wedstrijden speelde, maar nu is alle aandacht op hem gericht.’

Nu eens een finale winnen

Bosz staat voor spectaculair voetbal, maar hij krijgt vaak te horen dat hij naïef is, dat hij zich weigert aan te passen en mede daarom te weinig prijzen wint. Hij wenst daarbij een aantekening te maken. ‘Met mijn eerste club AGOVV hebben we alle amateurkampioenschappen gewonnen. Bij Heracles zijn we kampioen geworden. Van de eerste divisie, maar ook dat is een kampioenschap.’ Ja, finales heeft hij verloren. Bekerfinales met Heracles en Maccabi Tel Aviv, alsmede de finale van de Europa League drie jaar geleden met Ajax, van Manchester United. Kwam dat door de aanvallende speelstijl? Nee. United onderschepte een verkeerde inworp van Riedewald en scoorde, en maakte een doelpunt uit een hoekschop.

Hij won dit seizoen in München en verloor thuis, door na een voorsprong alle grip op het duel te verliezen (2-4). ‘Die 2-4 staat op zich.’ Bosz wil aanvallend spelen, met veel druk naar voren. Dat ging behoorlijk na de hervatting, hoewel de fase daarvoor beter was met een hele reeks overwinningen, in eigen land en in de Europa League. Leverkusen leed in de voorlaatste speelronde een slordige nederlaag tegen Hertha in Berlijn, waardoor het zicht op de vierde plaats wat uit het zicht raakte, en daarmee plaatsing voor de Champions League. De ploeg speelt volgend seizoen weer Europa League.

Bosz: ‘We gaan alles doen om zaterdag te winnen. Als dat moet met elf man in het eigen strafschopgebied, gebeurt dat. Dat zou bijzonder zijn, gezien onze speelwijze. Winnen kan op verschillende manieren. Onze manier is wat ingewikkelder dan andere, maar het kan zo wel. En ik kies niet voor de makkelijkste weg.’