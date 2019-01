Peter Bosz laat zijn ploeg al offensief voetballen, maar verliest bij debuut Bayer Leverkusen

Een meter of vijf voor zijn dug-out staat de kersverse coach van Bayer Leverkusen in karakteristieke houding. De handen losjes samengebonden op zijn rug, het lichaam in balans. Af en toe gaat er een armpje los om zijn ploeg naar voren te sturen. Soms helt hij achterover bij een grote kans.

Peter Bosz (55) draagt een nette driekwartjas en een opvallend strakke, bijna skinny spijkerbroek. Het ziet er gestroomlijnd uit. Zo moet ook zijn ploeg voetballen, idealiter. Verzorgd, naar voren gericht, maar het hoofd altijd omhoog voor het overzicht.

Bayer verliest met 1-0 van Borussia Mönchengladbach tijdens Bosz’ vuurdoop deze zaterdagmiddag in de volle BayArena. Natuurlijk is de Nederlander teleurgesteld. Toch glimlacht hij na afloop bijna net zo vaak als de bier lurkende fans doen in de trein op weg naar hun eigen stad in het Ruhrgebied. Hun club blijft verrassend derde, Bayer Leverkusen zakt naar de tiende plaats.

Maar Bayer was veel gevaarlijker, noteerde liefst 22 schoten, meer dan tijdens alle duels van Die Werkself dit seizoen onder leiding van Bosz’ voorganger Heiko Herrlich. Attractief, dominant en aanvallend voetbal; dat is de opdracht voor Bosz bij Bayer Leverkusen, in veel opzichten het AZ van Duitsland. En de toptalenten Havertz, Bailey en Brandt moeten beter en dus duurder worden. ‘Past allemaal precies bij mij.’

Geen enkele twijfel

Peter Bosz zegt het op die typische Peter Bosz-manier: rustig en zacht, maar met een intonatie en een oogopslag die geen enkele twijfel verraden. Slechts twee weken had hij om zijn ploeg te prepareren. Daarin maakte hij grote indruk op oud-spits en directeur Rudi Völler, die hem al veel eerder naar de door medicijngigant Bayer in 1904 opgerichte subtopper had willen halen. Verdediger Sven Bender vergeleek hem al met Jürgen Klopp (Liverpool) en Thomas Tuchel (PSG), de succesvolste Duitse trainers van het moment. ‘Ik ben weer ik aan het worden’, stelde de vastgelopen Jamaicaanse aanvaller Leon Bailey na gewonnen oefenpotjes tegen FC Twente en PEC Zwolle.

De tortelfase noemen ze dat in Duitsland. In het begin is elke trainer geweldig. Zelfs het doorgaans kritische orakel Lothar Matthäus is positief over Bosz, die vijftien maanden eerder na een korte romance bij Borussia Dortmund werd ontslagen. Maar de resultaten moeten snel komen. Twee weken is daarvoor te kort, vertelde Bosz vrijdag. ‘Zelfs na een normale voorbereiding van zes, zeven weken spelen ze nog lang niet volgens mijn visie.’

Het is normaliter vooral een gevecht met de centrale verdedigers en de doelman, doceert Bosz. ‘Die willen niet vooruit verdedigen, die willen de nul houden, anders krijgen ze kritiek van de pers. Dat duurt een aantal maanden. Dat ben ik gewend.’

Fraai voetbal

Eerder door Bosz getrainde clubs als Heracles, Vitesse en Ajax liet hij na verloop van tijd fraaier voetballen. Met Heracles bereikte hij de bekerfinale en met Ajax de Europa Leaguefinale na een spektakeltour door Europa. Prijzen bleven uit. Gelauwerde collega’s als José Mourinho en Ronald Koeman sneerden erover. Bosz blijft zijn aanvalsplannen trouw.

Met drie aanvallers, twee aanvallende middenvelders en ook daarachter veelal spelers die beter kunnen opbouwen dan afbreken probeert hij de witte muur van Borussia te slechten. Bosz voorspelt na afloop: ‘Uiteindelijk gaan we nóg offensiever spelen.’ Over het tegendoelpunt in de 37ste minuut van Alissane Plea, na een ragfijne counter, spreekt hij minder uitgebreid. ‘Wij kregen ook zo’n kans, maar de bal ging op de paal. We speelden veel kansrijke situaties slecht uit.’

Afgebeuld

Bosz had zijn ploeg flink afgebeuld, zegt hij als hij alleen nog tussen Nederlandse journalisten staat. ‘Spelers zeiden: trainer, het is zó zwaar.’ Tikje triomfantelijk: ‘Dat verwacht je misschien niet van mijn type trainer. Maar als je bij balverlies die bal steeds binnen vijf seconden terug wilt, moet je daarop trainen en dat is hartstikke zwaar.’ De zogenaamde vijf-secondenregel zit inmiddels aan Bosz vastgeklonken, al zei directeur Völler er tijdens Bosz’ presentatie onbekend mee te zijn. ‘Bij ons betekent dat twee bier in vijf seconden wegtikken.’

Bosz wil, meer dan voorganger Schmidt, van achteruit opbouwen. Het is een ambitieus plan dat Bosz medio 2017 al op topclub Borussia Dortmund losliet in een eerste poging Duitsland te veroveren. Dat leek stormenderhand te gaan met zestien punten uit zes duels, maar daarna won Dortmund acht duels niet meer, leidend tot Bosz’ ontslag. De doelcijfers destijds: 57 voor, 43 tegen in 24 duels. Bij Bayer verwacht Bosz meer tijd te krijgen. ‘Bij Ajax begonnen we met vijf tegengoals in de eerste drie eredivisieduels, later hielden we 15 duels de nul.’

In het ruime jaar zonder club maakte hij een inspiratietour door Europa langs vakgenoten, sliep hij veel en keek hij op tv soms vijf wedstrijden per dag. Aanvalsprofeet Josep Guardiola blijft zijn favoriete coach. Daar is Maurizio Sarri van Chelsea bijgekomen. Ook de Italiaan wil vooruit. ‘En dat bij Chelsea. Vind ik knap, want dat was een echte resultaatclub.’

Onwrikbaar

Omdat Vitesse samenwerkt met Chelsea, kwam hij in zijn tijd als Vitesse-coach elke zes weken bij die club. ‘Na een onderlinge oefenwedstrijd die we geweldig speelden, maar verloren, hoorde ik dat ik anders moest gaan spelen. Dat weigerde ik uiteraard.’

Hij klinkt nog steeds onwrikbaar. Toch zei Bosz bij zijn presentatie te hebben geleerd van zijn fouten bij Dortmund. ‘Moet ik dan zeggen dat ik foutloos ben? Dat ben ik niet. Een fout kan ook zijn dat ik misschien eerder spelers had moeten wegsturen. Maar over hoe we gespeeld hebben, daar sta ik nog steeds achter.’

Op eenmaal na dan. Op bezoek bij Real Madrid liet hij Dortmund veel behoudender spelen. Op de bank dacht de idealist al vlot: wat een lul ben ik. ‘Ik wil bij Bayer de echte Bosz laten zien.’