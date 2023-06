Peter Bosz keert definitief terug in de eredivisie, niet bij Ajax maar bij PSV

Peter Bosz. Beeld AFP

PSV maakte de komst van Bosz, die al een tijdje in de lucht hing, maandagochtend officieel bekend. Hij neemt zijn vaste rechterhand Rob Maas mee als assistent. Hoe de rest van de technische staf, waar ook Fred Rutten en André Ooijer afscheid nemen, eruit komt te zien, is nog niet bekend.

Met Ruud van Nistelrooij aan het roer werd PSV dit seizoen tweede en won de beker. De oud-spits stapte in zijn debuutseizoen als trainer echter één wedstrijd voor het einde op. Nadat spelers bij de clubleiding over hem zouden hebben geklaagd, voelde hij niet langer voldoende vertrouwen om door te gaan.

Met Bosz (59) presenteert PSV een ervaren opvolger. In de eredivisie werkte hij eerder bij Heracles Almelo, Vitesse en Ajax. Met die laatste club haalde hij in 2017 de finale van de Europa League.

Spectaculair voetbal

Wegens onenigheid met de leiding van Ajax vertrok hij na één seizoen, naar de Duitse topclub Borussia Dortmund. Zijn tijd daar was geen onverdeeld succes: al na 163 dagen werd hij ontslagen. Ook bij Bayer Leverkusen en Olympique Lyonnais werd hij voortijdig weggestuurd.

De teams van Bosz worden vaak geroemd om hun aanvallende en spectaculaire voetbal. Tegelijkertijd heeft de trainer nog nooit een prijs gewonnen.

In de afgelopen maanden verscheen Bosz in meerdere praatprogramma’s over voetbal, waarin hij meermaals zei open te staan voor een terugkeer in de eredivisie, en specifiek bij Ajax. De Amsterdammers gaan niet door met interim-trainer John Heitinga en zoeken eveneens een nieuwe trainer. Maar de keuze, zo meldde meerdere media zondag, is gevallen op Sparta-trainer Maurice Steijn. Sparta werd dit jaar knap zesde in de eredivisie.