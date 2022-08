Peter Bosz beleeft met Olympique Lyon de flitsstart die hij nodig heeft

Olympique Lyon-trainer Peter Bosz bekijkt de verrichtingen van zijn spelers. Beeld ANP

Nog niet al te lang geleden heerste Lyon op de Franse velden. Tussen 2002 en 2008 veroverde het zeven landstitels op rij. Maar misschien wel nog memorabeler: het doorgaans piepjonge Lyon won de harten van vele internationale fans met hun knappe prestaties en dito spel in de Champions League. Door de succesvolle transfers naar de Europese top door talenten als Karim Benzema, Miralem Pjanic, Florent Malouda, Michael Essien en Éric Abidal stond de Franse ploeg een decennium lang te boek als grootste talentenfabriek van Europa.

Maar de Qatarese overname van Paris Saint-Germain zorgde voor een plotse machtsverschuiving in de Franse voetbaltop. Waarom kiezen voor Lyon (of Marseille), als je een veelvoud kan verdienen in de hoofdstad? Langzaam brokkelde het imperium van Lyon af. Afgelopen seizoen eindigden Les Gones als achtste in de Ligue 1. Het was de laagste finishplaats in een kwart eeuw voor Lyon.

Alle ballen op 2023

Dat Peter Bosz ondanks deze historisch lage achtste plaats mocht blijven zitten, was deels te danken aan het gebruik van data. ‘Mijn statistische analisten verzekeren mij dat we het seizoen sterk zullen eindigen,’ stelde de markante clubpresident Jean-Michel Aulas, toen hij eind oktober 2021 gevraagd werd waarom Bosz mocht aanblijven als trainer na zeven keer puntverlies in zijn eerste elf competitieduels aan het roer.

Want ook bij Lyon duurde het even voordat zijn ploeg de gepatenteerde turbo-speelstijl van Bosz onder de knie kreeg. Maar in tegenstelling tot Borussia Dortmund, waar de Nederlander de Kerst niet eens haalde in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer, kreeg hij in Frankrijk wat langer de kans. De Expected Goals, een metriek die berekent hoe goed het kansentotaal is van een ploeg, lieten zien dat Lyon aanzienlijk meer gevaar creëerde dan het toenmalige doelpuntentotaal deed vermoeden.

En dus mag Bosz het dit jaar weer proberen. De grote uitdaging: zo lang mogelijk het doorgaans oppermachtige PSG bijbenen. Bij die reuzentaak krijgt Bosz wat aanvallende hulp. Doorgewinterde Franse internationals als Alexandre Lacazette (31) – in 2015 de laatste topscorer van de Ligue 1 die Lyon produceerde – en Corentin Tolisso (28) zijn beiden teruggekeerd bij de jeugdclub waar ze toptransfers naar respectievelijk Arsenal en Bayern München verdienden.

Ook rechtsbuiten Tetê (22) is een duidelijke versterking. De jonge Braziliaan mocht door de oorlog in Oekraïne buiten de transferwindow om van Shakhtar Donetsk gehuurd worden. Met drie goals en een assist in zijn eerste twee wedstrijden van dit seizoen laat hij zich flink gelden.

Defensief vraagteken

Maar wat de statistische analisten allicht niet aan president Aulas vertelden, is dat op basis van Expected Goals de defensie vorig jaar nóg kwetsbaarder bleek dan het toch al forse totaal van 51 competitiedoelpunten tegen in het vorige seizoen deed vermoeden. Terwijl de voorhoede, naar Bosz-traditie, enorm veel druk naar voren zette, gaf de laatste linie kans op kans weg.

Met rechtsback Léo Dubois, centrumverdediger Jason Denayer en linksback Emerson Palmieri vertrokken deze zomer respectievelijk een Frans, Belgisch en Italiaans international uit de defensie van Bosz. De van Ajax aangetrokken Nicolás Tagliafico, een Braziliaanse mid-mid die tot verdediger is omgeturnd en twee tieners vormen de nieuwe defensie. Of Bosz daarmee de titelstrijd aan kan gaan, is nu de grote vraag.