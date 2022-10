Peter Bosz beleeft bij Lyon zijn derde ontslag op rij

Peter Bosz gesticulerend tijdens het duel van afgelopen vrijdag tussen Olympique Lyon en Toulouse (1-1). Maandag werd de Nederlandse trainer bij Lyon ontslagen. Beeld AFP

Typerend voor het ontslag, dat al weken dreigde en ook geldt voor assistent Rob Maas en conditietrainer Terry Peters, was het duel met Toulouse van afgelopen vrijdag. Eerst viel de snelle 1-0, door een schuiver van de Braziliaanse rechtsbuiten Tete, na een vloeiende aanval over de grond, zoals Bosz die graag ziet.

De 1-1 was zonder meer een kolderiek doelpunt, zelden vertoond eigenlijk, nadat drie spelers van Lyon elkaar vloerden bij een poging tot uitverdedigen en bijna letterlijk over elkaar rolden. Al met al was de wedstrijd symbolisch voor de periode-Bosz in Frankrijk: soms mooi voetbal, over het algemeen te vaak verliezen, meermaals op knullige wijze. Gewoon te laag staan. Achtste in het eerste seizoen, negende nu, voor een club die zich rekent tot de subtop. Onder meer vier verloren duels op rij.

Bosz, een van de belangrijkste volgers van de offensieve filosofie van Johan Cruijff, vormde met trainers als Erik ten Hag (Manchester United), Giovanni van Bronckhorst (Rangers), Mark van Bommel (FC Antwerp) en John van den Brom (Lech Poznan) het smaldeel van het Nederlandse gilde in het buitenland. Hij kreeg in de zomer van 2021 veel vertrouwen van de almachtige voorzitter Aulas, die van Bosz gecharmeerd raakte in de spectaculaire halve finales van de Europa League in 2017, tussen Ajax en Lyon.

Pressievoetbal

Bosz, die zich als oud-speler van Toulon uitstekend kon redden in het Frans, kreeg naar het schijnt geen grip op de selectie, die niet volledig met hem mee wilde in de hoge intensiteit op trainingen die hij van zijn spelers eiste. Die intensiteit was nodig om het pressievoetbal te spelen waarvoor hij staat. Telkens vertrokken bovendien de beste spelers bij de club, die vóór de verkoop van Paris Saint-Germain aan Qatar jarenlang domineerde in Frankrijk. Voormalig Ajacied Nicolas Tagliafico is sinds deze zomer speler van Lyon.

Bosz is dus weer vrij, nadat ook de nieuwe eigenaar, de Amerikaan John Textor, zich achter het ontslag schaarde. Nu menig supporter bij Ajax klaagt over trainer Alfred Schreuder en opperde Bosz snel terug te halen, is het misschien toch even goed de cijfers te bestuderen. Sinds zijn vertrek bij Ajax in 2017, na één seizoen en de verloren finale van de Europa League tegen Manchester United, is Bosz drie keer ontslagen in het buitenland. Bij Dortmund al na een paar maanden, bij Leverkusen na ruim twee jaar, al bereikte hij daar de finale van het bekertoernooi en plaatste hij zich met de subtopper voor de Champions League. En nu dus bij Lyon.

De kritiek luidt dat Bosz zelden een prijs wint, al werd hij bij de amateurs kampioen met AGOVV, promoveerde naar de eredivisie met Heracles en bereikte hij menig bekerfinale, al gingen die dan verloren. Bosz is van het mooie, aanvallende, spectaculaire voetbal, maar dat is bij Lyon te weinig te zien geweest. De Fransman Laurent Blanc is zijn opvolger.