Perfecte toernooistart voor Nederlandse schaker Giri, zeker dankzij zege op Kramnik

Ik vrees dat de jongeren heel goed weten dat zij tegenwoordig de baas zijn en dat ze zich niet meer door een paar opa's hoeven te laten commanderen Schaker Vladimir Kramnik

Velen, onder wie Giri zelf, noemden het een fortuinlijke overwinning. Dat was overdreven. Hou had in het verraderlijke eindspel de remise binnen handbereik, maar eenvoudig te vinden was de juiste verdediging niet. Zeker niet als na een lang gevecht de vermoeidheid een rol gaat spelen en cruciale beslissingen onder druk van de klok worden genomen.



Zoals Giri zondagmiddag na twee winstpartijen de man was om wie alles draaide, zo stonden zaterdag twee oud-wereldkampioenen in het middelpunt. Kramnik (42) en zijn opvolger Vishy Anand (48) vierden hun terugkeer in Wijk aan Zee na lange afwezigheid met winstpartijen ten koste van de Chinees Yi Wei en de Rus Maksim Matlakov.