Perfecte start Ajax, maar wel met kwetsbaar voetbal en tien man tegen Vitesse

Ajax – Vitesse (2-1) bracht al het mooie, opwindende en afstotende bijeen dat voetbal tot een sport maakt die emoties door het stadion laat gieren, al vroeg de omroeper in de rust om terughoudendheid bij het juichen, joelen en fluiten. Vanwege corona.

Uiteindelijk won Ajax, hoewel bepaald niet eenvoudig, culminerend in de qua punten perfecte start van 9 uit 3. Daarbij vertrekt weer een topspeler. Na het afscheid van Hakim Ziyech, Donny van de Beek en Joël Veltman raakt Ajax nu Sergino Dest kwijt aan Barcelona, voor ongeveer 20 miljoen euro, wat de inkomsten aan transfers in het coronajaar naar een bedrag boven de 100 miljoen stuwt.

Snelle integratie

Ajax mag zich gelukkig prijzen met de snelle integratie van de publieksspelers Mohammed Kudus en Antony, van wie de eerste min of meer toevallig zo snel in de basisploeg verzeilde door het ontbreken van Ryan Gravenberch. De beslissende 2-1 was een heerlijke combi tussen de Ghanees en de Braziliaan. Dribbel, pass, aanname, afronding met rechts. Quincy Promes, die de 1-0 maakte, toonde zich ‘positief verbaasd’ dat de twee zo snel goed zijn, al zal de terugslag een keer volgen. ‘Ze zijn goed opgevangen. Mooi dat ze nu al het verschil kunnen maken.’

Het wegdraaien van Kudus, de zoektocht naar diepte en zijn speelsheid, daarin zit ook iets van de speelwijze van Frenkie de Jong, hoewel trainer Erik ten Hag eerder denkt aan een verfijnde uitgave van de inmiddels overleden Cheick Tioté uit Ivoorkust, met wie hij bij FC Twente werkte. Het was ook duidelijk dat Noussair Mazraoui weer lijkt op de rechtsback van twee jaar geleden.

Kwetsbaar

Ajax oogt ook kwetsbaar, omdat Zakaria Labyad geen topspits is, Edson Álvarez een wat onhandige controlerende middenvelder, Perr Schuurs geblesseerd uitviel, het elftal veel ruimte weggeeft en qua druk zetten stappen moet zetten. Alvarez kreeg rood omdat hij op een been ging staan, al vond Ten Hag dat hij voor de bal ging. De trainer merkte op, over het kwaliteitsverlies deze zomer, dat Ajax waakzaam blijft in de laatste week van de transferperiode, in de week van de loting voor de Champions League.

Voor rust heerste Vitesse, met zijn nieuwe 3-5-2-systeem en een aantal nieuwelingen dat snel gewend is. Vitesse paart fysieke kracht aan loopvermogen en creativiteit, van Oussama Tannane bijvoorbeeld, een speler met turbodijen over wie je altijd het gevoel hebt dat hij zijn talent niet ten volle uitbuit. Trainer Thomas Letsch laat hem uitblinken in een vrije rol. ‘We kijken vaak naar zwakheden van een voetballer. Het is beter te zien welke wapens hij heeft. Bal aan de linkervoet, dribbel en schot.’

Kinderachtig

Hetzelfde geldt voor nog zo’n ‘probleemkind’, Riechedly Bazoer, maker van de 1-1 met een knalhard schot, al liet hij zich gaan in een ordinaire ruzie met Dusan Tadic. Bazoer vierde zijn treffer met uitdagende gebaren, waarna Tadic kinderachtig deed omdat hij uiteindelijk toch won. Het paste bij de wedstrijd vol vuur, waarin Vitesse Ajax durfde uit te dagen.

Letsch herstelde van corona. Hij was een tijdje thuiswerker, net als het grootste deel van de staf. Via zoom en telefoon onderhield hij contact met de man op wie Vitesse altijd kan rekenen, Edward Sturing. Letsch omschreef zijn ziekte als volgt: ‘De ene dag had ik koorts, de volgende dag ging het beter, weer een dag later hoestte ik erg.’ Maar dat is geweest. ‘Ik ben trots, maar de uitslag is teleurstellend.’

Het vreemde was dat Vitesse tegen tien Ajacieden veel minder presteerde dan tegen elf. Ajax offerde een spits, de niet bijster aanwezige Labyad, en herstelde het evenwicht, mede dankzij de slimme tacticus Jurgen Ekkelenkamp. Antony en Promes waren nu de twee aanvallers die ‘een stapje extra moesten lopen’, zoals Promes dat samenvatte.

Gebod

En dan is daar nog corona, in het weekeinde dat de keurmeesters van het kabinet gingen kijken of supporters zich houden aan het rustig aan-gebod. Ajax doet alles wat in zijn vermogen ligt, met gezondheidstests aan de deur, duidelijke onderlinge afstand op de tribunes en verkoop van drank ter plekke op de tribune. Directeur Van der Sar spreekt de supporters steevast toe voor de aftrap.

Ten Hag ging niet mee in het verhaal dat het in het stadion te rumoerig was, als reactie op het spelverloop en ergernis over scheidsrechter Pol van Boekel. ‘Ik denk dat het voetbal juist een voorbeeld is voor de maatschappij. Bijna overal gaat het heel gedisciplineerd. Beter dan buiten de stadions. Fout ging het vooral in Tilburg, toegestaan door de burgemeester. Zo dicht bij elkaar op een plein, met alcohol erbij. We moeten oppassen dat we niet alles kapot maken, dat het middel erger wordt dan de kwaal.’