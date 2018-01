Perfecte score voor Sjinkie - het toonbeeld van onverstoorbaarheid - Knegt op EK shorttrack

Anders

De Knegt van toen is een andere dan de Knegt van nu. Zoals de An van toen een andere is dan de versie die in Dresden aan het publiek werd getoond. De Rus (32) vindt er niet veel meer 'an', sprak het Hollandse kamp gis. Knegt is evenwel nog altijd onder de indruk van de ex-Koreaan die in 2006, in Turijn, al de wereld van shorttrack aan diens voeten kreeg.



Met geen zege was Knegt zo blij in Dresden als met die op de 500 meter, de tweede afstand van zaterdag. Het was in een race waarin hij alle ronden op kop reed en belager An achter zich hield. Elke keer liet de Fries 'de deur open', telkens sneed hij van buiten naar binnen om zijn superioriteit aan te geven. 'Het is mijn minste afstand', sputterde Knegt tegen. Hij was even vergeten dat hij in 2017 in Rotterdam op de kortste afstand wereldkampioen werd.



Zijn beste tijd op de 500 meter, 40,5 in de kwartfinale, was een vroege indicatie van zijn topvorm. 'In Dordrecht reed ik 40,9', vergeleek hij zich met zijn prestaties van drie jaar geleden.