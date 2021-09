Perfecte avond voor Sébastien Haller, de spits zonder rancune

Na zijn vier goals tegen Sporting mag Haller (uiteraard) de bal mee naar huis nemen. Beeld ANP

Anderhalf uur na Sporting Portugal-Ajax (1-5), in het bijna leeg stadion José Alvalade, dichtbij een fotowand van Cristiano Ronaldo, meldt de topschutter van Champions League én van eredivisie zich bij twee wachtende journalisten. Modieus jasje. Witte sneakers. Een grote, slanke gestalte. Wedstrijdbal op de platte hand, toilettas om de pols.

Topvorm is verkwikkend. Vorige week maandag: twee goals op een erbarmelijk veld in Abidjan, voor zijn land Ivoorkust tegen Kameroen. Zaterdag twee in Zwolle, tegen PEC. Vier goals bij het debuut in de Champions League. Acht doelpunten in tien dagen. ‘Ja, dit is genieten. Dat mag nu wel, twee, drie dagen. Het is een geweldig gevoel, maar het voetbal stopt nooit.’

Haller moest naar de dopingcontrole. De bus is al vertrokken. Hij hoopt nog aan te schuiven bij het diner. Zijn prijs voor man van de wedstrijd is al met de dokter mee. ‘Ik kon niet eens genieten van de zege met mijn ploeggenoten, vanwege alle interviews en de dopingcontrole. Ik ben gelukkig, tevreden, trots op het team. Ik heb genoten van de sfeer. Het is een perfecte avond.’

Revanche

Het is ook revanche, al gebruikt hij dergelijke woorden niet, want Haller is een statige, niet rancuneuze man. Hij is soms verguisd door media en ook in kringen van supporters, omdat hij te traag zou zijn, omdat zijn spel soms wat houterig oogt.

Het is lastig, dergelijke kritiek, ‘maar het staat iedereen vrij om zijn mening te geven. We mogen blij zijn met vrijheid van meningsuiting. Ik lach nu niemand uit. Het enige wat ik vervelend vind, is te veel negativiteit rond de club. Zo van: dit is niet goed en dat is niet goed. Maar dit is Ajax. We weten dat er veel media-aandacht is, veel pers. Ik weet wat ik moet doen. Dat doe ik ook voor het team en voor de trainer die me hier bracht. Ze kennen mij, ze weten wat mijn kwaliteiten zijn. Ik doe mijn best. Als dat niet genoeg is, is het niet genoeg.’

Hij weet trouwens hoe hoog de verwachtingen zijn over een spits bij een club waar ze onder anderen Van Basten, Cruijff en Kluivert hadden. Voor deze avond, een eerste stap voor Ajax op weg richting achtste finales van de Champions League, zijn die verwachtingen in elk geval ingelost. Gescoord met rechts, twee keer met links en met het hoofd.

Pffff, zegt hij op de vraag of het de beste wedstrijd van zijn leven was. ‘De beste? In elk geval de wedstrijd met de beste herinnering. Misschien bewaar ik straks mijn allerbeste herinnering aan de derde goal. Een eerste en een tweede doelpunt, dat is al niet gebruikelijk maar dat kan soms wel in voetbal, maar de derde is echt speciaal. Dan krijg je de bal mee naar huis, en dat tijdens mijn debuut. Laten we het op mijn derde goal houden. Die maakte de avond echt speciaal. En door dat doelpunt (1-4), vlak na hun afgekeurde treffer, waren ze mentaal gebroken.’

Onverstoorbaar

Trainer Erik ten Hag heeft eerder verteld hoe moeilijk het was, vorig seizoen, toen Ajax de in de winter aangetrokken Haller vergat in te schrijven voor de Europa League. ‘Mentaal is hij ijzersterk en onverstoorbaar. Een prachtig mens’, aldus Ten Hag.

Haller: ‘Het moeilijkste was altijd de dag voor de wedstrijd, bij de training. Op een gegeven moment, nadat ik twee wedstrijden niet had meegedaan, heb ik mezelf afzijdig gehouden van die trainingen. Ik had het idee dat ik niet meer kon voetballen. Ik was niet gefocust. Het was zo vreemd. Het was ook zeer frustrerend om die wedstrijden thuis te zien, of in het stadion. Maar uiteindelijk moet je de zaak positief bekijken en goede onderdelen meenemen. Zo van: oké, ik reis niet mee, dan probeer ik zo fit mogelijk te worden en alles te regelen voor mij en mijn gezin in Amsterdam. En ik vraag me niet af wat er had kunnen gebeuren als ik er in Rome (uitschakeling tegen AS Roma) bij was geweest. Zo denken, daarvan houd ik niet. Misschien of als, dat telt allemaal niet in voetbal.’

Hij bekijkt foto’s op een telefoon. Na afloop, op het veld, meldde hij zich bij het vak met supporters van Ajax voor een selfie met de bal en de bokaal voor de man van de wedstrijd. ‘Onze mediaman vroeg me een selfie te maken. Toen zei ik dat we dat voor het publiek moesten doen. De aanhangers hebben deze reis ondernomen. Mede door hen was het zo mooi. Zonder hen voel je de sfeer van de Champions League niet.’

Het is bijna middernacht in Lissabon als Sébastien Haller in de auto gaat zitten bij een medewerker van Ajax. Op naar het hotel, naar het diner. Hij houdt de wedstrijdbal stevig vast.