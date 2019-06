Perfect teamwerk bezorgt wielrensters zilver en goud

Lorena Wiebes (rechts) en Marianne Vos gaan juichend over de finish in Minsk. Beeld EPA

De dominantie van het Nederlandse vrouwenwielrennen werd zaterdag onderstreept door de een-twee van Lorena Wiebes en Marianne Vos bij de wegwedstrijd van de Europese Spelen. Op het oplopende finishtraject in het hart van de miljoenenstad Minsk was de pas 20-jarige Wiebes verreweg de snelste. Zij fietste iedereen uit haar wiel, afgeschermd door routinier Vos die keurig het zilver greep.

Het uitspelen van de snelle Wiebes, dit seizoen een van de vrouwen in vorm, was het slotstuk van de tactiek voor de wedstrijd over 120 kilometer. ‘Ieder van ons mocht winnen’, aldus de winnares die voorbeeldig uit de wind werd gezet. Vrouwen met een oranje shirt kwamen in de Wit-Russische wedstrijd over een vooral vlak parkoers niet weg.

In de slotklim over kasseitjes deed wereldkampioen Anna van der Breggen volgens plan een laatste aanval. De Italiaanse renners counterden. Daarmee kwam Wiebes in beeld. Zij zat in het wiel van de Italiaanse gangmakers en trok als een streep door naar de meet. Omkijken deed ze niet, terwijl ploeggenoot Vos, in tweede positie, al dertig meter voor de streep de armen in de lucht stak.

‘Vorige week in de Diamond Tour in België ging ik te vroeg overeind, waardoor ik op de streep nog bijna werd geklopt. Het was in Nijlen een fotofinish met een Italiaanse (Elisa Balsamo). Dat wilde ik niet nog een keer beleven’, aldus Wiebes.

Zij wordt de nieuwe Kirsten Wild genoemd, de grote Nederlandse wegsprinter van de laatste jaren. ‘Ik hoop het’, zegt Wiebes. Vorig jaar werd zij bij de Europese titelstrijd in Glasgow uitgespeeld als kopvrouw, maar toen ging het in een chaotische laatste ronde volkomen mis. De op kop liggende Van der Breggen werd in de laatste 2 kilometer van een bochtig parkoers achterhaald. De Italiaanse Bastianelli profiteerde, Vos werd tweede.

Wiebes, destijds 19 jaar maar al geroemd om haar rappe benen, werd slechts negende. ‘Ik was dat jaar net overgestapt naar de elitevrouwen’, was haar verklaring over de nederlaag in Schotland.

De zege bij de Europese Spelen, een soort van Olympische Spelen van Europa, was voor Nederland een revanche voor de verknalde eerste editie van 2015 in Bakoe. Toen reden Ellen van Dijk en Anna van der Breggen elkaar door een misverstand figuurlijk in de wielen. Een Wit-Russische, Alena Amialjoesik, profiteerde. Een herhaling van dat succes kwam er zaterdag niet voor het thuisland.

Wiebes, van het professionele Parkhotel Valkenburg-team, heeft dit jaar al negen zeges achter haar naam. Fraaie overwinningen boekte zij in het Belgische Nokere en Zeeuwse Borsele. In Nokere ging het ook licht omhoog, over de kasseienweg waar Mathieu van der Poel dit voorjaar een forse duikeling maakte. Wiebes bleef aan kop overeind. Heuvelop sprinten is haar ‘dingetje’. Ook daarom is zij favoriet voor de nationale titelstrijd van komend weekeinde in Ede.

Kasseien kan zij ook aan. In augustus wordt in Alkmaar gestreden om de Europese titels op de weg en de Munnikenweg bij Oudorp is een scherprechter. ‘Ik ken die weg. Ben er laatst met de auto overheen gegaan. Dan voel je de schokbrekers’, zegt Wiebes die nog niet zegt te weten of zij voor die EK-wedstrijd wordt geselecteerd. Haar kandidatuur is in Minsk gesteld. Ook won de Mijdrechtse dit jaar etappes in de Ronde van Yorkshire, toevallig ook het decor van de wereldtitelstrijd op de weg van dit jaar. Daar is Van der Breggen titelverdediger.