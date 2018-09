Peloton houdt strijdlustige Mollema in een ijzeren greep: ‘Het was vol gas van start tot finish’

Hij probeerde weg te springen op 150 kilometer, op 134 kilometer, op 92 kilometer en op 48 kilometer van de aankomst. Maar wat Bauke Mollema ook probeerde in de elfde etappe van de Vuelta, het lukte hem niet uit de greep van de achtervolgers te blijven. Eén ding maakte de aanvalslust van de Groninger duidelijk: hij is klaar voor het WK in Innsbruck over drie weken.

Bauke Mollema in actie in de elfde etappe van de Vuelta. Foto EPA

De ritzege, in de langste etappe van deze Vuelta (208 kilometer), ging naar de Italiaan Alessandro De Marchi, die vijf kilometer voor het einde zijn medevluchter Jhonatan Restrepo loste. Bij de aankomst trok De Marchi zijn shirt recht om sponsor BMC nog één keer in de spotlights zetten. Volgend seizoen rijdt ploeg verder onder de naam CCC.

De overwinning van De Marchi bewees maar weer eens dat in de sport het hoofd soms belangrijker is dan het lichaam. Eigenlijk kon hij niet meer na de slopende etappe, die voerde over dertien venijnige klimmetjes. ‘Elke vluchtpoging kon de beslissende zijn. Het was een gevecht. Maar ik zei tegen mezelf: gewoon door blijven rijden’, aldus De Marchi.

Trillende lip

De Italiaan deed zijn verhaal met trillende lip. Het was alweer drie jaar geleden dat hij voor het laatste een etappe won, destijds ook in de Vuelta. ‘Er zijn momenten dat ik heb gedacht: kan ik het nog wel? Iedere sporter, ieder mens, heeft soms een succesje nodig.’

Ruim drie minuten na De Marchi kwam de moegestreden Mollema over de finish, als 51ste. Toch wachtte de kopman van Trek-Segafredo in aankomstplaats Luintra, in de noordwesthoek van Spanje, een verrassing: hij kreeg de prijs voor de strijdlustigste renner van de dag uitgereikt.

‘Het was de zwaarste dag in de Vuelta, misschien wel de zwaarste dag van het jaar’, zei Mollema tegen de NOS. ‘Het was vol gas van start tot finish. Iedereen wilde in de ontsnapping zitten en dat duurde superlang, wel 100 kilometer.’

Maandag werd bekend dat Mollema, samen met Tom Dumoulin en Wout Poels, is aangewezen als kopman voor de wegwedstrijd op het WK in Oostenrijk. Steven Kruijswijk en Wilco Kelderman krijgen een ondersteunde rol, omdat zij zich meer ronderenner dan rittenkaper voelen.

Diep gaan

Mollema is dat wel: vorig jaar won hij een Touretappe en in 2016 schreef hij Clásica San Sebastián op zijn naam. In deze Vuelta eindigde hij twee keer als tweede. Mollema wil de komende anderhalve week in Spanje nog een paar keer diep gaan om in topvorm te geraken. Hij aast dit seizoen nog altijd op een succesje.

Net als Mollema kleurde ook Nicolas Roche de elfde etappe, die in het algemeen klassement geen veranderingen teweegbracht. Wat al een paar dagen bekend was, werd woensdag officieel: Roche wordt de nieuwe knecht van Dumoulin bij Sunweb.

Het is de bedoeling dat de 34-jarige Ier, zoon van Tourwinnaar Stephen Roche, in de Tour vooral het zware werk voor de slotklim gaat verrichten, zodat meesterknechten Sam Oomen en Wilco Kelderman kopman Dumoulin langer kunnen bijstaan in de finale.

Sunweb maakte ook de komst van het Australische klimtalent Robert Power bekend. Hij moet in de toekomst zijn waarde bewijzen.