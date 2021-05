Peiling: Moet Frank de Boer Arjen Robben wel of niet meenemen naar het EK?

Arjen Robben in wat nog steeds zijn laatste interland is: tegen Zweden op 10 oktober 2017. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Bert van Marwijk, oud-bondscoach van het Nederlands elftal:

‘Een fitte Robben kan het verschil maken bij het Nederlands elftal. Alleen heeft hij bij Groningen nog niet een keer een volledige wedstrijd gespeeld dit seizoen. Als hij de laatste twee competitieduels en de play-offs goed doorkomt, zou het een overweging kunnen zijn. Ik zou het niet bij voorbaat uitsluiten.

‘De belangrijkste vraag is of hij kwalitatief nog van toegevoegde waarde kan zijn op het EK. Je praat hier niet over de toekomst of het ontwikkelen van jonge spelers, maar over een eindtoernooi waarop je er meteen moet staan.’

Foppe de Haan, oud-trainer en Europees kampioen met Jong Oranje:

‘Nu iedere bondscoach door corona drie extra spelers in zijn EK-selectie mag opnemen, kun je best een risico nemen. Nederland heeft geen uitgesproken basisspelers op de flanken. Een fitte Robben is bijvoorbeeld beter dan Ryan Babel. Het was anders geweest wanneer Robben op dezelfde positie als Frenkie de Jong had gestaan.’

Frank de Boer, bondscoach Nederlands elftal:

‘Ik was superblij dat Robben weer aan het spelen was, vooral voor hem. Het was topsport op zijn allermooist. Daar doe je het voor, dat je weer op het veld staat, na zoveel tegenslag weer bijna 90 minuten. Met een belangrijke rol in de overwinning van Groningen op Emmen.

‘Ik heb geleerd om nooit nooit te zeggen, maar ik denk dat we zijn selectie even aan de zijkant moeten parkeren. Volgens mij heb ik eens kritiek gehad dat ik spelers opriep die bij hun club bijna nooit spelen. En volgens mij heeft Robben in 2019 zijn laatste 90 minuten gespeeld. En nu 78 minuten.’

Sander Boschker, voormalig doelman van FC Twente en oudste Oranje-debutant (39 jaar):

‘Ik snap de hele discussie niet zo goed. Hij speelt een goede wedstrijd en plots moet hij weer in het Nederlands elftal. Ik vind het prachtig dat hij het EK als zijn stoutste droom heeft, dat kenmerkt de liefhebber in hem, maar laten we wel reëel blijven. Ik snap wel dat De Boer een terugkeer op dit moment uitsluit.

‘Emmen tegen Groningen is wel van een ander niveau dan met het Nederlands elftal actief zijn op het EK. Iedereen weet hoe blessuregevoelig Robben is. De vraag hoe fit hij daadwerkelijk is, kunnen we na een wedstrijd niet beantwoorden.’

John van ‘t Schip, voormalig rechtsbuiten van Oranje en huidig bondscoach van Griekenland:

‘Je zou het ook kunnen omdraaien en zeggen: als je weet wat hij in het verleden heeft gepresteerd en wat hij zonder wedstrijdritme tegen Emmen direct liet zien, dan belooft dat veel goeds voor de komende tijd. Blijkbaar heeft hij het nog altijd in zich.

‘Aan de andere kant moet je als bondscoach ook bedenken wat de impact is als Robben tijdens het EK meteen geblesseerd raakt. De spelersgroep kan ook zoiets hebben van: ja, lekker dan. En ook de toon van de pers kan omslaan. Een fitte Robben is leuk, maar een geblesseerde speler van 37 kan onbedoeld een thema worden.

Van Marwijk:

‘Als je alles op een rij zet is het geen logische optie om een speler van 37 jaar die al was gestopt met voetballen en dit seizoen weinig heeft gespeeld weer te selecteren. Net als De Boer was ik voorstander om zoveel mogelijk te werken met een vaste groep. Maar er zijn altijd uitzonderingen. Arjen zou zo’n uitzondering kunnen zijn. Maar nogmaals, mits hij fit is en kwalitatief iets kan toevoegen.’

De Haan:

‘Met Robben verandert de hiërarchie in de groep. Dat is niet gek als iemand met zijn statuur de kleedkamer binnenstapt. Alleen hoeft het niet erg te zijn, zolang iedereen maar weet waar hij aan toe is en alle neuzen dezelfde kant op staan.

‘Bovendien is Robben ook niet meer de speler van tien jaar geleden. Als De Boer hem opneemt in zijn selectie, dan zal hij zich schikken in zijn rol. Het stadium dat hij boos of teleurgesteld zou zijn als hij op de bank begon of gewisseld werd, is hij allang voorbij. Bij Groningen is hij dit seizoen ook een paar keer als reserve begonnen.’

Van ‘t Schip:

‘Met zijn positivisme, persoonlijkheid en ervaring zou hij een speler kunnen zijn waar het hele team wat aan kan hebben. Maar daarvoor neem je hem niet mee. De afweging moet zijn: wat is zijn toegevoegde waarde op het veld.

Boschker:

‘Als ervaren speler heb je sneller door wanneer je de boel moet opnaaien en spelers moet geruststellen, omdat je weet wat er wel en niet kan gebeuren. Maar ik weet zeker dat bij Oranje genoeg spelers op internationaal topniveau spelen die weten hoe het werkt.’

De Boer:

‘Het is hartstikke leuk dat Robben weer aan het spelen was en hij heeft kwaliteit, maar we moeten het wel in perspectief zien.’ Dan met een glimlach op de vraag als Robben het de komende weken goed blijft doen bij Groningen: ‘Dan is het misschien iets voor het WK in Qatar.’